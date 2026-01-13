Χειρόφρενο τραβούν τα ταξί – 48ωρη απεργία και πορεία στο υπουργείο Μεταφορών

Σε τροχιά γενικευμένων κινητοποιήσεων μπαίνει ο κλάδος των ταξί, με 48ωρη απεργία που ξεκίνησε από τις 6:00 το πρωί σήμερα και συνεχίζεται και αύριο, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Οι οδηγοί «τραβούν χειρόφρενο» διαμαρτυρόμενοι για σειρά θεσμικών και οικονομικών αιτημάτων. Με μηχανοκίνητη πορεία έφτασαν λίγο μετά τις 13:00 έξω από το υπουργείο Μεταφορών.

Οι οδηγοί έχουν ήδη ανακοινώσει ότι συνεχίζουν και αύριο, Τετάρτη, με νέα συγκέντρωση στις 10:00 στη Σπύρου Πάτση, διατηρώντας την πίεση προς την κυβέρνηση για τα αιτήματά τους.



Παράλληλα, στο τραπέζι έχει πέσει πρόταση για κλιμάκωση της απεργίας και την Πέμπτη. Το σχέδιο προβλέπει συγκέντρωση στις 10:00 στα γραφεία του ΣΑΤΑ, χωρίς τα οχήματα, και στη συνέχεια πορεία προς τη Βουλή και το Μέγαρο Μαξίμου.

Tα βασικά αιτήματα των αυτοκινητιστών

Οι οδηγοί ταξί ζητούν: