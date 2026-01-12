Χωρίς ταξί από την Τρίτη η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη - «Τραβούν» χειρόφρενο οι οδηγοί για 48 ώρες

Αύριο, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, ξεκινά η 48ωρη απεργία των οδηγών ταξί, όπως ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ). Η κινητοποίηση θα διαρκέσει έως το πρωί της Παρασκευής, προκαλώντας σημαντικές ανατροπές στις μετακινήσεις.

Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, με κύριο αίτημα την αντίθεση του κλάδου στην υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Το ΣΑΤΑ προαναγγέλλει ότι η αυριανή απεργία αποτελεί μόνο την αρχή, καθώς σχεδιάζονται και νέες, επαναλαμβανόμενες 48ωρες κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα.

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, το συνδικάτο ζητά μέσω της απεργίας:

Άμεση απόσυρση της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης έως το 2035

Ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο προσαρμογής

Δημόσιο σχέδιο ανάπτυξης υποδομών φόρτισης ειδικά για ταξί

Μόνιμες και ουσιαστικές επιδοτήσεις με εγγυημένη πρόσβαση

Προειδοποίηση για κλιμάκωση

Η 48ωρη απεργία στα ταξί χαρακτηρίζεται επαναλαμβανόμενη, με το ΣΑΤΑ να προειδοποιεί για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, εφόσον δεν υπάρξει διάλογος και αλλαγή πολιτικής.

«Η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να σημαίνει μαύρο μέλλον για τους εργαζόμενους», καταλήγει το συνδικάτο.

Απεργία και στα ταξί της Θεσσαλονίκης

Το Διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου ΤΑΞΙ Θεσσαλονίκης ομόφωνα αποφάσισε να συμμετέχει στη 48ωρη πανελλαδική απεργία που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Ιανουαρίου και την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου μετά και την απόφαση της ΠΟΕΙΑΤΑ που πάρθηκε από τους αρχηγούς των παρατάξεων και θα επικαιροποιηθεί στο ΔΣ την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση «μετά την άρνηση του Υπουργείου Μεταφορών να δώσει παράταση στην υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης από 01-01-2026, την άρνηση του Υπουργείου να διορθώσει το λάθος του ποινικού μητρώου που καταστρέφει δεκάδες συναδέλφους, μετά τις διαρροές του ερανιστικού νομοσχεδίου περί ευνοϊκών ρυθμίσεων προς τα ΙΧ -ΒΑΝ στο άρθρο 56 και αφού δεν δόθηκε λύση ούτε στο φορολογικό ούτε στο πρόβλημα των υπέρογκων χρεώσεων στο P5 του αεροδρομίου είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε και να διαμαρτυρηθούμε».

Παράλληλα σημειώνεται πως «την Τρίτη 11:00 πμ όλοι οι συνάδελφοι θα μαζευτούμε στην ΔΕΘ στο περίπτερο 8 στην αίθουσα C. Θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση και θα πάρουμε αποφάσεις για περαιτέρω κινητοποιήσεις».

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Κανένα ΤΑΞΙ από το πρωί της Τρίτης έως τα ξημερώματα της Πέμπτης δεν δουλεύει στην Θεσσαλονίκη. Η συμμετοχή στην Γενική συνέλευση και στις κινητοποιήσεις όλων των συναδέλφων είναι απαραίτητη».