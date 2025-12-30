Πράσινα Ταξί: Πιστώνονται επιδοτήσεις σε 108 οδηγούς – Πότε επανεκκινεί το πρόγραμμα

Σημαντική ενίσχυση λαμβάνει το πρόγραμμα «Πράσινα Ταξί», καθώς σήμερα, 30 Δεκεμβρίου 2025, πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς 108 δικαιούχων η 7η απόφαση έγκρισης πίστωσης, συνολικού ύψους 2.062.219,15 ευρώ. Η συγκεκριμένη πληρωμή αφορά την επιδότηση 101 νέων ηλεκτρικών ταξί μηδενικών ρύπων, τα οποία εντάσσονται σταδιακά στον στόλο των αστικών μεταφορών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις πόλεις.

Από την έναρξη του προγράμματος «Πράσινα Ταξί» μέχρι σήμερα, έχουν καταβληθεί συνολικά ενισχύσεις ύψους 3.256.297,43 ευρώ, καλύπτοντας την αντικατάσταση 158 συμβατικών ταξί με σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα. Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και της πράσινης μετάβασης στις μεταφορές, με ιδιαίτερη έμφαση στον επαγγελματικό κλάδο των ταξί.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προβλέπεται η επανεκκίνηση του προγράμματος στις αρχές του 2026, με νέους δικαιούχους οδηγούς που θα αντικαταστήσουν τα οχήματά τους στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες. Παράλληλα, οι όροι του προγράμματος δίνουν τη δυνατότητα εκχώρησης της απαίτησης είσπραξης απευθείας στον προμηθευτή του οχήματος, διευκολύνοντας τη χρηματοδότηση. Επιπλέον, με σχετική νομοθετική ρύθμιση, ο Ο.Α.Σ.Α. και ο Ο.Σ.Ε.Θ. θα μπορούν να προχωρούν σε διαγωνισμούς παραχώρησης για την εγκατάσταση αποκλειστικών υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών ταξί σε θέσεις αναμονής, ενισχύοντας περαιτέρω τη λειτουργικότητα και την καθημερινή χρήση των «Πράσινων Ταξί».