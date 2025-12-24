Διακοπή ρεύματος αποκάλυψε τις αδυναμίες των αυτόνομων ταξί

Ένα εκτεταμένο μπλακ άουτ στο Σαν Φρανσίσκο το περασμένο Σαββατοκύριακο ήταν αρκετό για να αποκαλύψει, με τον πιο άμεσο τρόπο, τα όρια της αυτόνομης οδήγησης.

Χιλιάδες κάτοικοι και οδηγοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με κυκλοφοριακό χάος, όμως εκείνοι που βίωσαν τη μεγαλύτερη σύγχυση ήταν οι επιβάτες των αυτόνομων οχημάτων της Waymo, τα οποία ξαφνικά δεν μπορούσαν να διαχειριστούν τις ασυνήθιστες συνθήκες.

Φωτογραφία ακινητοποιημένων αυτόνομων ταξί της Waymo στο San Francisco

Σύμφωνα με τηλεοπτικά ρεπορτάζ του Fox News και του ABC7 News Bay Area (δείτε τα video) περίπου 130.000 κάτοικοι του Σαν Φρανσίσκο επηρεάστηκαν από τη διακοπή ρεύματος, η οποία προκλήθηκε από πυρκαγιά σε υποσταθμό της PG&E Corp. Αν και η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε σχετικά γρήγορα, οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα της πόλης –και κυρίως στη μετακίνηση– ήταν άμεσες και απρόβλεπτες.

Τι είναι η Waymo και γιατί έχει σημασία

Η Waymo είναι θυγατρική της Alphabet, της μητρικής εταιρείας της Google, και θεωρείται μία από τις πιο προηγμένες εταιρείες παγκοσμίως στον τομέα των αυτόνομων οχημάτων.

Διαχειρίζεται στόλους από ταξί χωρίς οδηγό, τα οποία λειτουργούν κανονικά σε επιλεγμένες πόλεις των ΗΠΑ, ανάμεσά τους και το Σαν Φρανσίσκο. Η φιλοσοφία της βασίζεται στην ασφάλεια, στους αισθητήρες υψηλής ακρίβειας και στη λήψη αποφάσεων μέσω τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματικό χρόνο.

Αυτοκίνητα χωρίς κατεύθυνση

Κατά τη διάρκεια του μπλακ άουτ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν με βίντεο που έδειχναν τα οχήματα της Waymo ακινητοποιημένα σε διασταυρώσεις με σβηστά φανάρια. Αντί να συνεχίσουν με βάση την κυκλοφορία, τα αυτοκίνητα άναβαν τα αλάρμ και παρέμεναν στάσιμα, περιμένοντας «οδηγίες» που δεν έρχονταν ποτέ. Το αποτέλεσμα ήταν μποτιλιάρισμα, εκνευρισμός και οδηγοί που προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει.

Η εταιρεία αναγκάστηκε να αναστείλει προσωρινά την υπηρεσία ride-hailing σε επτά πόλεις της ευρύτερης περιοχής του Bay Area για το μεγαλύτερο μέρος της Κυριακής (21/12). Μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας (22/12), η λειτουργία είχε αποκατασταθεί πλήρως.

Ασφάλεια πάνω απ’ όλα, αλλά με κόστος

Παρά τις ιστορίες τρόμου από επιβάτες που είδαν τις διαδρομές τους να διακόπτονται στη μέση, μένοντας ακινητοποιημένοι για ώρες η Waymo υποστήριξε ότι η πλειονότητα των μετακινήσεων ολοκληρώθηκε κανονικά. Η αντίδραση των οχημάτων μπορεί να φάνηκε υπερβολικά παθητική, όμως –σύμφωνα με την εταιρεία– ήταν η ασφαλέστερη δυνατή επιλογή.

Το περιστατικό όμως ανέδειξε ένα κρίσιμο ζήτημα. Ακόμα και τα πιο εξελιγμένα αυτόνομα συστήματα δυσκολεύονται να επιλύσουν πρωτόγνωρες καταστάσεις με την ευελιξία ενός ανθρώπινου οδηγού. Σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, η αδυναμία άμεσης προσαρμογής μπορεί να μετατραπεί από πλεονέκτημα ασφάλειας σε πραγματικό εμπόδιο.

Ο Elon Musk δεν έχασε την ευκαιρία

Ο Elon Musk, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν άφησε το περιστατικό να περάσει απαρατήρητο. Μέσω αναρτήσεών του, έσπευσε να προβάλλει τις δυνατότητες της αυτόνομης υπηρεσίας μετακίνησης της Tesla, η οποία επίσης δραστηριοποιείται στο Σαν Φρανσίσκο, υπονοώντας ότι η προσέγγιση της εταιρείας του είναι πιο ευέλικτη σε τέτοιες καταστάσεις.

Ένα μάθημα για το μέλλον της αυτόνομης οδήγησης

Το συμβάν αυτό λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι οι πόλεις είναι ζωντανοί οργανισμοί, γεμάτοι απρόβλεπτες καταστάσεις. Αν τα αυτόνομα οχήματα πρόκειται να κατακλύσουν τους δρόμους στο μέλλον, θα πρέπει να αποδείξουν ότι δεν θα αποτελέσουν εμπόδιο σε κρίσιμες υπηρεσίες, εκκενώσεις ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Για τη Waymo, αλλά και για ολόκληρο τον κλάδο, το μπλακ άουτ του Σαν Φρανσίσκο ίσως αποδειχθεί ένα πολύτιμο, αν και άβολο, μάθημα.