Θεσσαλονίκη: Έκτακτα μέτρα για την προστασία των αστέγων από το ψύχος

Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματικότερη δυνατή προστασία ευάλωτων πολιτών έλαβε ο Δήμος Θεσσαλονίκης εξαιτίας της επιδείνωσης του καιρού και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δήμος Θεσσαλονίκης, χθες το βράδυ πληρώματα της Δημοτικής Αστυνομίας προχώρησαν σε διανομή κουβερτών σε αστέγους ενώ από σήμερα το πρωί θα δρομολογήσουν, σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες, τη διανομή sleeping bag και τροφίμων.

