Θεσσαλονίκη: Πρόστιμα από 300 μέχρι 1.000 ευρώ σε ιδιοκτήτες σκύλων – Ποιοι οι λόγοι

Έλεγχοι σε δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς πραγματοποιήθηκαν από το Αστυνομικό Τμήμα Κορδελιού - Ευόσμου, κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2025. Συνολικά ελέγχθηκαν 142 ιδιοκτήτες ζώων και βεβαιώθηκαν 22 πρόστιμα. Ανάμεσα σε αυτά ήταν 19 πρόστιμα ύψους 300 ευρώ για παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης και για «περίπατο ζώου άνευ οδηγού (λουρί)», καθώς και 3 πρόστιμα από 1.000 ευρώ το καθένα, για παράληψη ετήσιου κτηνιατρικού ελέγχου και για διαδικτυακή αγγελία για υιοθεσία αδέσποτων ζώων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα για τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν.