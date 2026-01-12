Θεσσαλονίκη: Νεκρή ηλικιωμένη στο σπίτι που πήρε φωτιά στον Σοχό

Τραγική ήταν η κατάληξη της ηλικιωμένης, της οποίας το σπίτι στον Σοχό Θεσσαλονίκης τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ειδικότερα, από τη φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη διώροφη μονοκατοικία στην περιοχή του Σοχού, οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρή μια γυναίκα για την οποία υπήρχαν πληροφορίες ότι ζούσε στο οίκημα και η οποία μέχρι τον εντοπισμό της αγνοούταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του livelagadas, μετά την κατάσβεση της φωτιάς και κατά τη διάρκεια της αποκάθαρσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν μια απανθρακωμένη σορό αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η νεκρή γυναίκα ήταν ηλικιωμένη.

Προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.