Ελλάδα Φωτιά Θεσσαλονίκη Πυροσβεστική

Φωτιά στον Σοχό Θεσσαλονίκης - Σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Πυρκαγιά ξέσπασε αργά το απόγευμα της Κυριακής (11/1) σε σπίτι στον Σοχό Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν υπήρχε άτομο εντός του σπιτιού την ώρα που σημειώθηκε η φωτιά.

Από την πυρκαγιά έχουν προκύψει εκτεταμένες υλικές ζημιές στο κτήριο ενώ τονίζεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της.

