Φωτιά στον Σοχό Θεσσαλονίκης - Σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα.
Πυρκαγιά ξέσπασε αργά το απόγευμα της Κυριακής (11/1) σε σπίτι στον Σοχό Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.
Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν υπήρχε άτομο εντός του σπιτιού την ώρα που σημειώθηκε η φωτιά.
Από την πυρκαγιά έχουν προκύψει εκτεταμένες υλικές ζημιές στο κτήριο ενώ τονίζεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της.