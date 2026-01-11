Φωτιά στον Σοχό Θεσσαλονίκης - Σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες

Πυρκαγιά ξέσπασε αργά το απόγευμα της Κυριακής (11/1) σε σπίτι στον Σοχό Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν υπήρχε άτομο εντός του σπιτιού την ώρα που σημειώθηκε η φωτιά.

Από την πυρκαγιά έχουν προκύψει εκτεταμένες υλικές ζημιές στο κτήριο ενώ τονίζεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της.