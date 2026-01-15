Φωτιά στο Νέο Κόσμο δίπλα στο μετρό «Άγιος Ιωάννης» - Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε κεντρικό σημείο του Νέου Κόσμου κοντά στο σταθμό του Μετρό «Άγιος Ιωάννης».

Στο σημείο έχουν σπεύσει οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 2 οχήματα και 6 πυροσβέστες.

Η φωτιά μαίνεται πλησίον της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη Κυνηγού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν ώστε να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο.