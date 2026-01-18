Μεγάλη φωτιά στα Καζάνια Περάματος τα ξημερώματα - Πιθανόν από διαρροή καυσίμων

Υπό έλεγχο τέθηκε λίγο πριν από τις πέντε τα ξημερώματα της Κυριακής 18 Ιανουαρίου η φωτιά που ξέσπασε στο Πέραμα, με την Πυροσβεστική να ολοκληρώνει την επιχείρηση κατάσβεσης και την Τροχαία να παραδίδει εκ νέου τους δρόμους στην κυκλοφορία.

Αρχικά, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής είχαν καταφέρει να περιορίσουν μερικώς το μέτωπο, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες δεν υπήρχαν πλέον εμφανείς φλόγες. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τουλάχιστον εννέα οχήματα και 25 πυροσβέστες.

Διαρροή καυσίμων ο πιθανός λόγος

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή καυσίμου σε σωληνώσεις, σε σημείο όπου υπήρχε εύφλεκτο υλικό. Αυτό ενδέχεται να συνέβαλε στην άμεση ανάφλεξη και τη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς. Οι έρευνες, πάντως, συνεχίζονται για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτιών.

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πάνω από τον Όρμο Κερατσινίου, στο ύψος της λεωφόρου Δημοκρατίας, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση λόγω της εγγύτητας με δεξαμενές πετρελαιοειδών.

Για προληπτικούς λόγους, η Αστυνομία προχώρησε σε εκτροπές της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Δημοκρατίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οδηγών και κατοίκων και να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης.

Παράλληλα, το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους του Περάματος και της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.