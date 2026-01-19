Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι - Ήχησε το 112 στην περιοχή

Δραματική ήταν η νύχτα στο Μενίδι, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν από αργά τη νύχτα της Κυριακής (18/1) μεγάλη μάχη με τη φωτιά που ξέσπασε στη 01:00 τα ξημερώματα σε εργοστάσιο με πλαστικά, επί της Δεκελείας.

Μάλιστα, στην περιοχή ήχησε προειδοποιητικό μήνυμα και από το «112» προκείμενου οι κάτοικοι να προφυλαχθούν από τους καπνούς.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Καπνοί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή #Αχαρνές της Περιφερειακής Ενότητας #Αττικής



‼️Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) January 19, 2026

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσαν και οι απανωτές εκρήξεις που ακούγονταν από φιάλες οξυγόνου που βρίσκονταν σε μια εκ των επιχειρήσεων που καίγονταν.

Το έργο της κατάσβεσης έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολο λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπάρχουν στον χώρο. Με σύμμαχο τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή, η μεγάλη φωτιά γρήγορα εξαπλώθηκε και σε παρακείμενες εγκαταστάσεις, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές σε τουλάχιστον μία ακόμα επιχείρηση.

Αρχικά στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ ζητήθηκε άμεσα η συνδρομή υδροφόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ωστόσο, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης και της επέκτασης του μετώπου, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας κατέφθαναν συνεχώς ενισχύσεις και στο σημείο επιχειρούν πλέον 42 πυροσβέστες με 19 οχήματα..

Ανάστατοι ήταν οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι βγήκαν έντρομοι στους δρόμους παρακολουθώντας την εξέλιξη του φαινομένου. Η ανησυχία ήταν έντονη τόσο για την αποπνικτική ατμόσφαιρα από τους πυκνούς καπνούς των καμένων πλαστικών, όσο και για το ενδεχόμενο οι τεράστιες φλόγες να φτάσουν στα σπίτια τους.