Φωτιά σε σπίτι στη Νεστάνη της Τρίπολης - Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο λίγο μετά τις 11 το βράδυ.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Τραγική κατάληξη είχε μια φωτιά που εκδηλώθηκε σε σπίτι στη Νεστάνη του Δήμου Τρίπολης, το βράδυ της Δευτέρας (19/01).

Όπως έγινε γνωστό, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς, εντοπίστηκε από πυροσβέστες νεκρός ένας ηλικιωμένος άνδρας.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο λίγο μετά τις 11 το βράδυ.

Η σχετική ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος:

