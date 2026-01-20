Φωτιά σε σπίτι στη Νεστάνη της Τρίπολης - Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός

Τραγική κατάληξη είχε μια φωτιά που εκδηλώθηκε σε σπίτι στη Νεστάνη του Δήμου Τρίπολης, το βράδυ της Δευτέρας (19/01).

Όπως έγινε γνωστό, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς, εντοπίστηκε από πυροσβέστες νεκρός ένας ηλικιωμένος άνδρας.



Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο λίγο μετά τις 11 το βράδυ.



Η σχετική ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος: