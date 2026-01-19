Πυρκαγιά στο Μενίδι: Συνελήφθη ο άνδρας που έβαλε φωτιά στο εργοστάσιο

Συνελήφθη ο άνδρας που θεωρήθηκε ύποπτος για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας 19/1 σε εργοστάσιο στο Μενίδι.

Ο 37χρονος Ρομά ομολόγησε ότι έκλεψε κάποια καλώδια από το εργοστάσιο και τα έκαψε επιτόπου, για να πάρει τον χαλκό. Η φωτιά, όμως, ξέφυγε γρήγορα, καταστρέφοντας το εργοστάσιο και τρία ακόμα κτίρια που βρίσκονταν γύρω του.

Νωρίτερα, οι Αρχές είχαν προσαγάγει τον 37χρονο, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν για κλοπές και υποθέσεις ναρκωτικών.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας και, λόγω των εύφλεκτων υλικών στο εσωτερικό του εργοστασίου πλαστικών, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Η πυροσβεστική αναφέρει ότι οι ζημιές στο εργοστάσιο είναι εκτεταμένες, ενώ επηρεάστηκαν και τα παρακείμενα κτίρια.