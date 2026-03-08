Τοξικοεξαρτημένος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε λεωφορείο - Χειροπέδες σε φίλο του για ναρκωτικά

Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας μέσα σε λεωφορείο το βράδυ του Σαββάτου 7 Μαρτίου στο Μενίδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο τοξικοεξαρτημένα άτομα επέβαιναν στο λεωφορείο και φαίνεται πως αποκοιμήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Όταν το όχημα έφτασε στο τέρμα και αποβιβάστηκαν οι επιβάτες, περίπου στις οκτώ, μια γυναίκα πλησίασε δύο αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο και τους ενημέρωσε ότι δύο άτομα παρέμεναν στο πίσω μέρος του λεωφορείου χωρίς να έχουν κατέβει.

Οι αστυνομικοί πλησίασαν και κατάφεραν να ξυπνήσουν τον έναν άνδρα, ωστόσο ο δεύτερος δεν ανταποκρινόταν. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Μέχρι στιγμής ο άνδρας δεν έχει ταυτοποιηθεί, καθώς ούτε ο φίλος του γνώριζε τα στοιχεία του.

Όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, οι δύο τους έκαναν μαζί χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ο δεύτερος άνδρας οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα και συνελήφθη, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν ναρκωτικά.