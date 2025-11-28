Μενίδι: 14χρονη πήγε στο αστυνομικό τμήμα με νεκρό έμβρυο σε σακούλα – Κατήγγειλε τη μητέρα της

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από την ίδια της τη μητέρα έπεσε μία 14χρονη Ρομά με αποτέλεσμα να αποβάλλει το έμβρυο που κυοφορούσε.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (27/11) στο Μενίδι, με την 14χρονη στη συνέχεια να τυλίγει το έμβρυο σε μία εφημερίδα, να το βάζει σε μία σακούλα και να πηγαίνει στο Αστυνομικό Τμήμα Μενιδίου.

Εκεί η ανήλικη (η οποία ήταν έγκυος 1,5-2 μηνών) κατήγγειλε για ξυλοδαρμό την 54χρονη μητέρα της, η οποία συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη με βαρύτατη δικογραφία.

Η 14χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο παίδων μετά την αποβολή της ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι όλα έγιναν λόγω της διαφωνίας που είχε η μητέρα της για την ερωτική σχέση που είχε η 14χρονη με άλλον Ρομά.