Φρίκη στη Ρόδο: 55χρονος κατηγορείται ότι βίαζε επί χρόνια την κόρη του και έκανε παιδί μαζί της

Δεν χωρά ανθρώπινος νους την υπόθεση που αποκαλύφθηκε στη Ρόδο, με έναν 55χρονος να συλλαμβάνεται για βιασμό και αιμομιξία, ενώ φέρεται να έχει κάνει παιδί με την ίδια του την κόρη.

Σύμφωνα με τη «Δημοκρατική», η 31χρονη κατήγγειλε ότι επί χρόνια ήταν θύμα σεξουαλικής βίας από τον ίδιο της τον πατέρα, με ένα από τα παιδιά της να προκύπτει ότι είναι βιολογικό τέκνο του. Η εξέλιξη αυτή στηρίχθηκε σε εργαστηριακό έλεγχο DNA με ποσοστό συμβατότητας 99,9% και αποτελεί καθοριστικό στοιχείο στον ποινικό φάκελο. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 55χρονου το πρωί της Πέμπτης (27/11), σε εκτέλεση εντάλματος, και τον οδήγησαν ενώπιον του Ανακριτή. Στον φερόμενο δράστη διορίστηκε συνήγορος και ορίστηκε απολογία για τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου.

Το χρονικό του εφιάλτη

Η 31χρονη περιέγραψε ότι ο πατέρας της άρχισε να την εξαναγκάζει σε σεξουαλικές πράξεις από την ηλικία των 16 ετών. Σύμφωνα με την κατάθεση, τα περιστατικά συνέβαιναν μέσα στο σπίτι που έμενε με τη γιαγιά της, μετά τον χωρισμό των γονέων της.

Κατέγραψε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα βίωνε καθημερινή ή σχεδόν καθημερινή κακοποίηση, με ένταση που, όπως περιγράφει, έφτανε σε πολλαπλές επιθέσεις στην ίδια ημέρα. Ανέφερε ευθείες απειλές κατά της ζωής της σε περίπτωση αποκάλυψης, καθώς και επεισόδια βίας στο οικιακό περιβάλλον.

Όπως ανέφερε, τα περιστατικά σταμάτησαν πριν από 4 χρόνια, όταν έμεινε έγκυος στο δεύτερο παιδί της και επιχείρησε οριστικά να απομακρυνθεί. Η 31χρονη εξήγησε πως δεν αντιλήφθηκε αρχικά την πιθανότητα αιμομιξίας για το δεύτερο παιδί, καθώς εκείνη την περίοδο διατηρούσε σχέση με άλλον άνδρα. Η αποκάλυψη ήρθε με την επιστημονική εξέταση.

Στην ίδια κατάθεση επεσήμανε ότι ο 55χρονος ήταν για χρόνια εξαρτημένος από κάνναβη, ενώ περιέγραψε συμπεριφορές απρόβλεπτες και απειλητικές. Δήλωσε ότι μετά από κάθε περιστατικό κλεινόταν στο δωμάτιο και έκλαιγε, ότι αισθανόταν παγιδευμένη και πως κάθε απόπειρα απομάκρυνσης ναυαγούσε είτε λόγω οικονομικής αδυναμίας είτε επειδή ο 55χρονος την εντόπιζε και επανερχόταν στην καθημερινότητά της.

Η 31χρονη έκανε λόγο για ένα περιβάλλον φόβου, για χρόνια εξουσίας που ασκούνταν πάνω της και για απώλεια κάθε αίσθησης αυτοδιάθεσης.

Το καθοριστικό εργαστηριακό εύρημα

Με εισαγγελική παραγγελία πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία DNA από τον 55χρονο και την 3χρονη ανήλικη κόρη του θύματος.

Η εξειδικευμένη ανάλυση ανέδειξε συμβατότητα 99,9%, ποσοστό που στη γενετική ταυτοποίηση ισοδυναμεί με συντριπτική ένδειξη βιολογικής πατρότητας. Παράλληλα, δοκιμή στο πρώτο παιδί της 31χρονης απέκλεισε συγγενικό δεσμό με τον 55χρονο.

Για τον Ανακριτή το συγκεκριμένο εύρημα αποτελεί αντικειμενικό στοιχείο μεγάλης βαρύτητας που συνεκτιμάται με τις καταθέσεις.

«Συναίνεση» επικαλείται το θύμα

Ο 55χρονος, όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, αρνήθηκε το αδίκημα του βιασμού. Παραδέχτηκε μόνο ότι υπήρξε για σύντομο χρονικό διάστημα σεξουαλική επαφή, την οποία χαρακτήρισε συναινετική και ισχυρίστηκε ότι σταμάτησε όταν «κατάλαβαν ότι δεν είναι σωστό». Η εκδοχή αυτή βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με όσα καταθέτει η 31χρονη, που έκανε λόγο για καθεστώς φόβου, έντονης λεκτικής βίας και απειλών.

Με ψυχολογική στήριξη η 31χρονη και τα παιδιά

Με την απολογία του δράστη που έχει οριστεί για τη Δευτέρα, ο Ανακριτής θα αξιολογήσει το σύνολο των στοιχείων.

Σημειώνεται ότι οι κοινωνικές δομές έχουν ήδη ενεργοποιηθεί για την επιτήρηση του οικογενειακού πλαισίου, την ψυχολογική στήριξη της 31χρονης και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στα παιδιά. Ζητούμενο είναι ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον, με συστηματική παρακολούθηση και πρόσβαση σε θεραπευτικά προγράμματα που θα περιορίσουν το τραύμα και θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους.