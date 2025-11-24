Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 12χρονης

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 12χρονης μέσα σε γυμνάσιο της Πάτρας.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο tempo24, το απόγευμα της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε η απολογία του ενώπιον του Ανακριτή και κρίθηκε προφυλακιστέος.

Υπενθυμίζεται ότι η 12χρονη κατήγγειλε ότι ο 16χρονος την βίασε στο προαύλιο Γυμνασίου στην περιοχή της Παραλίας.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της υπόθεσης, ο φερόμενος ως δράστης και το ανήλικο θύμα είχαν έρθει σε επαφή και είχαν κανονίσει ραντεβού μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Instagram. Το σοκαριστικό περιστατικό φέρεται να συνέβη στις 16 Νοεμβρίου.

Ο νεαρός, ο οποίος γνώριζε την ανήλικη, τη συνάντησε σε δρόμο της Πάτρας. Στη συνέχεια, όπως λέει η ίδια, ασκώντας βία, την οδήγησε σε απόμερο σημείο, σε προαύλιο σχολείου, όπου φέρεται να την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 12χρονη υπεβλήθη σε ιατροδικαστική εξέταση, η οποία επιβεβαίωσε την καταγγελία της.