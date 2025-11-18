Φρίκη στην Πάτρα: 12χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της από 16χρονο - Γνωρίστηκαν μέσω Instagram

Σοκάρει νέα υπόθεση βιασμού ενός ανήλικου κοριτσιού στην Πάτρα, πράξη που φέρεται μάλιστα να διαπράχθηκε από άλλο ανήλικο άτομο.

Συγκεκριμένα, το φρικτό περιστατικό φέρεται να συνέβη την Κυριακή 16 Νοεμβρίου όταν ένας 16χρονος συνάντησε την ανήλικη σε δρόμο στην Πάτρα και στη συνέχεια, ασκώντας βία, την πήγε σε απόμερο σημείο όπου φέρεται να την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Αμέσως η 12χρονη ενημέρωσε τους γονείς της, οι οποίοι κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία.

Ο νεαρός συνελήφθη και σε βάρος του έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, η ιατροδικαστική εξέταση της 12χρονης επιβεβαιώνει το βιασμό, στοιχείο που έρχεται να υποστηρίξει πλήρως τόσο τα όσα είπε στους γονείς της όσο και την καταγγελία τους στην αστυνομία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φερόμενος δράστης και θύμα είχαν γνωριστεί μέσω Instagram από όπου και έδωσαν ραντεβού.