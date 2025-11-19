Πάτρα: Συνελήφθη ο 16χρονος που κατηγορείται για βιασμό 12χρονης σε προαύλιο σχολείου

Στη σύλληψη του 16χρονου που καταγγέλθηκε για βιασμό μιας 12χρονης κοπέλας, προχώρησαν οι Αρχές στην Πάτρα.

Οι αστυνομικοί πήγαν σήμερα (19/11) στο σπίτι του ανήλικου έχοντας ένταλμα σύλληψης εις βάρος του από την Εισαγγελία.

Η ιατροδικαστική έκθεση που διαβιβάστηκε στα χέρια του εισαγγελέα - σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά - επιβεβαίωσε ότι η ανήλικη έχει υποστεί γενετήσιες πράξεις.

Η μητέρα της 12χρονης έκανε την καταγγελία στις αστυνομικές Αρχές τη Δευτέρα 17/11, υποδεικνύοντας ως δράστη έναν 16χρονο. Το σοκαριστικό περιστατικό φέρεται να συνέβη στις 16 Νοεμβρίου.

Οι αστυνομικοί πήραν τις καταθέσεις και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του για βιασμό. Η δικογραφία, εστάλη το πρωί της Τετάρτης 19/11 στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος αποφάσισε και την έκδοση εντάλματος σύλληψης του 16χρονου.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της υπόθεσης, ο φερόμενος ως δράστης και το ανήλικο θύμα είχαν έρθει σε επαφή και είχαν κανονίσει ραντεβού μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Instagram.



Σύμφωνα με το tempo24news, ο νεαρός συνάντησε τη 12χρονη σε δρόμο της Πάτρας. Στη συνέχεια, ασκώντας βία, την οδήγησε σε απόμερο σημείο, και πιο συγκεκριμένα σε προαύλιο σχολείου, όπου φέρεται να την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Αργά το απόγευμα η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση για την υπόθεση: «Συνελήφθη, σήμερα το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας 16χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από τον Ανακριτή Αχαΐας για βιασμό και γενετήσιες πράξεις που τελούνται σε βάρος ανηλίκων. Παράλληλα σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

»Ειδικότερα, ο 16χρονος επικοινωνούσε μέσω social media με την 12χρονη και στις 16-11-2025 το απόγευμα, σε περιοχή της Πάτρας, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν συναντήθηκε μαζί της και την έπεισε να τον ακολουθήσει. Αφού μετέβησαν σε σημείο που δεν ήταν αντιληπτοί από έτερα άτομα, με την άσκηση σωματικής βίας, τέλεσε σε βάρος της γενετήσιες πράξεις. Η ανήλικη εξετάσθηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών παρουσία παιδοψυχολόγου και εξετάσθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών. Ο ανήλικος συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας».