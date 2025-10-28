«Είδα μπροστά μου ένα τέρας»: Ξεσπά η μητέρα που είδε φίλη της να παρενοχλεί σεξουαλικά τον γιο της

Σε ένα απίστευτο ξέσπασμα προχώρησε η μητέρα του 11χρονου αγοριού, που για περισσότερο από ένα μήνα τον παρενοχλούσε σεξουαλικά μια γυναίκα που φιλοξενούνταν στο σπίτι της οικογένειας.

Η καταγγέλλουσα μητέρα περιγράφει με λεπτομέρειες όσα βίωσε, όταν ήρθε αντιμέτωπη για πρώτη φορά με το αποτρόπαιο θέαμα. Την φίλη της να παρενοχλεί σεξουαλικά το νεαρό αγοράκι.

«Βλέπω το παιδί μου με κατεβασμένο το παντελόνι του, η {...} από τη μέση και πάνω χωρίς μπλούζα» εξηγεί και συνεχίζει λέγοντας. «Πρώτη μου σκέψη ήταν το παιδί μου, να προστατεύσω τον γιο μου. Είδα μπροστά μου ένα τέρας. Ήρθε η θεία μου και με ταρακούναγε να συνέλθω. Η καρδιά μου δεν το χώραγε. Ένιωθα πολύ άσχημα. Έφυγε η αγνότητα του παιδιού μου. Δεν είχα κανένα δικαίωμα να το κάνει αυτό», τόνισε στον ΑΝΤ1.

Μετά το συμβάν, η μητέρα του 11χρονου είπε πως η γυναίκα προσπάθησε να τη δωροδοκήσει. «Έστειλε μηνύματα στη μητέρα της από το κινητό και της έγραφε "μαμά δώσε λεφτά στην {...} γιατί θα με κλείσουν φυλακή"», υποστήριξε χαρακτηριστικά.

«Ρε συ ο {...} είναι γυμνός στην αυλή» - Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση

Η μητέρα του νεαρού αγοριού μίλησε δημόσια θέλοντας να προστατεύσει κι άλλα θύματα από αντίστοιχες καταστάσεις. όπως η ίδια εξήγησε. Ξεκινώντας ανέφερε πως γνώριζε την 27χρονη φίλη της για περίπου δύο χρόνια.

Περιγράφοντας τη συμβίωση με την 27χρονη, η μητέρα ανέφερε ότι δεν είδε κάποια περίεργη συμπεριφορά, με εξαίρεση ένα περιστατικό που ανέφερε η θεία της κατά τη διάρκεια μιας τυχαίας επίσκεψης.

«Όταν ήρθε σπίτι μου, η θεία μου έφερε κάτι αποκριάτικα για τα παιδιά και εγώ ήμουν σούπερ μάρκετ. Σε μια στιγμή με πήρε τηλέφωνο και λέει “ρε συ, ο … γυμνός έξω στην αυλή;”. Ήρθα σπίτι, έβαλα στο μυαλό μου αυτή την εικόνα, κοίμησα τα παιδιά και είδα από την κάμερα κάποιες κινήσεις», αποκάλυψε και πρόσθεσε πως «είδα τη γυναίκα να περνάει μπροστά από την κάμερα με το κινητό στο χέρι και να ανοίγει τη πόρτα για να μπει ο γιος μου στο σπίτι από την αυλή», τόνισε.

Λίγες μέρες αργότερα, η γυναίκα φώναξε τον 11χρονο γιο της, χωρίς να πάρει απάντηση κάτι που της κέντρισε το ενδιαφέρον και αμέσως έψαξε να βρει το παιδί.

«Μπήκα μέσα και είδα αυτό που δεν έπρεπε να δω», είπε, περιγράφοντας με τρόμο. «Η πρώτη σκέψη ήταν να βγάλω το παιδί μου από εκεί μέσα. Έβγαλα το παιδί μου, έκλεισα την πόρτα και δεν θυμάμαι τι της έκανα», δήλωσε στον ANT1.

Ο δικηγόρος της μητέρας, Δημήτρης Μπελδέκος, επισημαίνει πως οι Αρχές έχουν ήδη συλλάβει την 27χρονη.

Σημείωσε, μάλιστα, ότι εξετάζοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που έχει στο σπίτι, αποκαλύφθηκε πως η γυναίκα βίαζε για περίπου ένα μήνα το αγοράκι.