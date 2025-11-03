Δίκη γνωστού ηθοποιού-σκηνοθέτη: «Βίαζε την αδερφή μου - Δεν αρνήθηκε τίποτα»

Συνεχίστηκε στο Μικτό Ορκωτό Αθηνών η δίκη του 43χρονου γνωστού ηθοποιού - σκηνοθέτη που κατηγορείται για σεξουαλικά αδικήματα, με την κατάθεση γνωστής ηθοποιού, η αδελφή της οποίας έχει καταγγείλει τον κατηγορούμενο για απόπειρα βιασμού. Η μάρτυρας μίλησε για τη σχέση της με την μικρότερη αδελφή της αλλά και τα προβλήματα που εκείνη αντιμετώπισε στην εφηβεία της.

«Καταλαβαίνω εκ των υστέρων γιατί είχε αυτή τη συμπεριφορά. Ο κατηγορούμενος ήταν ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης, του σπιτιού, τη βίαζε και ήταν ο λόγος που ήταν χάλια …» είπε και ανέφερε πως το καλοκαίρι του 2015, ενώ είχε χωρίσει με τον κατηγορούμενο, η αδελφή της της αποκάλυψε ότι είχε βιαστεί. «Ήμουν σε σοκ … πανικοβλήθηκα» ανέφερε η μάρτυρας συμπληρώνοντας πως χρόνια αργότερα εκείνη της είπε περισσότερες λεπτομέρειες για τις σκηνές των επιθέσεων.

«Ήταν πάρα πολλά τα περιστατικά» ανέφερε χαρακτηριστικά και περιέγραψε πως όταν μίλησε στον κατηγορούμενο ζητώντας του το λόγο για τις επιθέσεις στην αδελφή της, εκείνος έκλαιγε και «έλεγε “ξέρεις πώς είμαι, μου άρεσε το σώμα της. Πώς κανείς έτσι…” Δεν αρνήθηκε τίποτα».

Μιλώντας για τη σχέση τους η μάρτυρας, η οποία επίσης έχει καταγγείλει τον κατηγορούμενο για βιασμό αλλά η υπόθεση της δεν έφτασε στο ακροατήριο, ανάφερε πως υπήρξε πολύ ερωτευμένη μαζί του και ότι για εκείνη υπήρξε «δάσκαλος, μέντορας». Μάλιστα, τόνισε πως διατήρησαν οικογενειακές σχέσεις ακόμη και μετά το χωρισμό τους. «Θεωρούσα ότι αυτά που συνέβησαν σε εμένα έγιναν μόνο σε εμένα …» είπε και υποστήριξε πως ο 43χρονος ήταν χειριστικός και χρησιμοποιούσε ανορθόδοξες μεθόδους διδασκαλίας.

«Με υποχρέωνε να κάνουμε σεξ και να πω το μονόλογο εκείνη την ώρα»

«Με υποχρέωνε να κάνουμε σεξ και να πω το μονόλογο εκείνη την ώρα…Ήμασταν σύντροφοι …» ανέφερε σημειώνοντας πως ουδέποτε αντιλήφθηκε πως είχε παρενοχλήσει την ανήλικη αδελφή της καθώς θεωρούσε πως είχε πάρει το ρόλο του αδελφού. «Είναι πράγματα που προσπαθούμε τόσα χρόνια να τα ξεχάσουνε γιατί μας έχει καταστρέψει. Τον θεωρούσα αδελφό μου οι γονείς μου τον βοηθούσαν στα πάντα…Μου ζητάτε να θυμηθώ γεγονότα πριν και μετά από πράγματα που δεν ήξερα…Εγώ θυμάμαι την ώρα του δικού μου βιασμού, τον πόνο τα κλάματα…», ανέφερε φορτισμένη εξηγώντας γιατί δεν είναι σε θέση να θυμηθεί λεπτομέρειες.

«Όταν έγιναν οι αποκαλύψεις άρχισα να συζητώ με φίλους. Τότε πολλοί μου είπαν έχω και μια φίλη που της συνέβη αυτό ή το άλλο, σίγουρα έλαβα πληροφορίες για 10-15 κοπέλες».

Στο δικαστήριο βρέθηκε και ο γνωστός σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, προκειμένου να υποστηρίξει τις καταγγέλλουσες.