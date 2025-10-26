Συγκλονίζει την Κω υπόθεση revenge porn με θύμα 13χρονη - Κατηγορείται συνομήλικός της

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Κω στην αποκάλυψη υπόθεσης revenge porn, με θύμα ένα 13χρονο κορίτσι, καθώς δύο βίντεο με προσωπικές της στιγμές με ένα ανήλικο αγόρι διακινήθηκαν από κινητό σε κινητό.



Για το σοκαριστικό περιστατικό κατηγορείται -για εκδικητική πορνογραφία και πορνογραφία ανηλίκων - ένας 13χρονος από το ίδιο νησί, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονιών του (σ.σ. 53 και 44 ετών) για παραμέληση εποπτείας ανήλικου.

Η καταγγελία έγινε στο ΤΔΕΕ Κω το πρωί της περασμένης Πέμπτης (23/10) από τον πατέρα της 13χρονης, ο οποίος ανέφερε στους αστυνομικούς ότι υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό στο απεικονίζεται η κόρη του σε γενετήσιες πράξης με ανήλικο αγόρι και διανέμεται μεταξύ άλλων ανηλίκων μέσω του Instagram.



Από την έρευνα προέκυψε η ύπαρξη των δύο βίντεο τα οποία κατασχέθηκαν και όπως εξακριβώθηκε είχαν προηγουμένως διανεμηθεί, μεταξύ ανήλικων μαθητών τους περασμένους μήνες.

Πιο αναλυτικά, τα βίντεο απεικόνιζαν γενετήσιες πράξεις της 13χρονης με δύο συνομήλικους της, ενώ διακινήθηκαν από άλλο ανήλικο παιδί το οποίο στη συνέχεια τα έσβησε το κινητό τηλέφωνο του.