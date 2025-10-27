Αδιανόητη καταγγελία: Είδα τη φίλη μου να κακοποιεί σεξουαλικά τον 11χρονο γιο μου

Σε μια απίστευτη αποκάλυψη προχώρησε μια γυναίκα, η οποία φέρεται να έπιασε οικογενειακή της φίλη να κακοποιεί σεξουαλικά τον 11χρονο γιο της, ενώ την φιλοξενούσε στο σπίτι της λόγω προβλημάτων που αντιμετώπιζε.

Η μητέρα του νεαρού αγοριού μίλησε δημόσια θέλοντας να προστατεύσει κι άλλα θύματα από αντίστοιχες καταστάσεις. όπως η ίδια εξήγησε. Ξεκινώντας ανέφερε πως γνώριζε την 27χρονη φίλη της για περίπου δύο χρόνια. «Εμπιστεύτηκα μια κοπέλα που ήξερα δύο χρόνια. Είχε εξομολογηθεί πολλά πράγματα από το οικογενειακό της περιβάλλον, πολύ άσχημα πράγματα. Κακοποίηση από τον πατέρα της, αλλά και τον παππού της που έβαζε πορνό μπροστά της και αυνανιζόταν. Η ίδια τα έχει πει», σημείωσε.

«Έδειχνε πολύ αγάπη στα παιδιά μου, όχι κάτι παράξενο… Της ψώνισα τα πάντα, την έβαλα στο σπίτι μου», είπε χαρακτηριστικά για τη φίλη της, την οποία -όπως καταγγέλλει- έπιασε επ' αυτοφώρω να κάνει ασελγείς πράξεις στον γιο της.

Οι σοκαριστικές περιγραφές - Η 27χρονη βίαζε το αγοράκι για περίπου ένα μήνα

Περιγράφοντας τη συμβίωση με την 27χρονη, η μητέρα ανέφερε ότι δεν είδε κάποια περίεργη συμπεριφορά, με εξαίρεση ένα περιστατικό που ανέφερε η θεία της κατά τη διάρκεια μιας τυχαίας επίσκεψης.

«Όταν ήρθε σπίτι μου, η θεία μου έφερε κάτι αποκριάτικα για τα παιδιά και εγώ ήμουν σούπερ μάρκετ. Σε μια στιγμή με πήρε τηλέφωνο και λέει “ρε συ, ο … γυμνός έξω στην αυλή;”. Ήρθα σπίτι, έβαλα στο μυαλό μου αυτή την εικόνα, κοίμησα τα παιδιά και είδα από την κάμερα κάποιες κινήσεις», αποκάλυψε και πρόσθεσε πως «είδα τη γυναίκα να περνάει μπροστά από την κάμερα με το κινητό στο χέρι και να ανοίγει τη πόρτα για να μπει ο γιος μου στο σπίτι από την αυλή», τόνισε.

Λίγες μέρες αργότερα, η γυναίκα φώναξε τον 11χρονο γιο της, χωρίς να πάρει απάντηση κάτι που της κέντρισε το ενδιαφέρον και αμέσως έψαξε να βρει το παιδί.

«Μπήκα μέσα και είδα αυτό που δεν έπρεπε να δω», είπε, περιγράφοντας με τρόμο. «Η πρώτη σκέψη ήταν να βγάλω το παιδί μου από εκεί μέσα. Έβγαλα το παιδί μου, έκλεισα την πόρτα και δεν θυμάμαι τι της έκανα», δήλωσε στον ANT1.

Ο δικηγόρος της μητέρας, Δημήτρης Μπελδέκος, επισημαίνει πως οι Αρχές έχουν ήδη συλλάβει την 27χρονη.

Σημείωσε, μάλιστα, ότι εξετάζοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που έχει στο σπίτι, αποκαλύφθηκε πως η γυναίκα βίαζε για περίπου ένα μήνα το αγοράκι.