Ηράκλειο: Γυναίκα κατήγγειλε βιασμό - Συνελήφθη 59χρονος, επιχείρησε να αυτοκτονήσει στο κρατητήριο

Σάλο έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο, μια είδηση που έγινε γνωστή το βράδυ της Δευτέρας (27/10), όταν ένας άνδρας ο οποίος κατηγορείται πως βίασε μια 32χρονη, συνελήφθη και αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει μέσα στα κρατητήρια.

Σύμφωνε με όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα του τοπικού μέσου patris.gr, η γνωριμία των δυο, έγινε μέσω social media και τέσσερα χρόνια τώρα είχαν ανταλλάξει κάποια μηνύματα με τον 59χρονο να ζούσε στην Αθήνα και η γυναίκα στην περιοχή της Κρήτης.

Η ιστορία ξεκινά όταν ο άνδρας ζήτησε από την 32χρονη να συναντηθούν. Εκεί, απειλώντας την ότι τα μηνύματα τους θα τα δείξει στο σύζυγο της, την ανάγκασε να συνευρεθούν σεξουαλικά. Στη συνέχεια, ακολούθησαν άλλες δύο συναντήσεις όπου με απειλές και εκβιασμούς, ο 59χρονος, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στους αστυνομικούς η 32χρονη, την βίασε.

Κατήγγειλε στην ΕΛΑΣ τον 59χρονο η 32χρονη - Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει

Όταν της έστειλε ένα ακόμη μήνυμα για βρεθούν από κοντά η 32χρονη δεν άντεξε και μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής της και ανέφερε αναλυτικά στους αστυνομικούς τα όσα φρικτά βιώνει το τελευταίο διάστημα.

Οι αστυνομικοί αναζήτησαν και εντόπισαν τον 59χρονο, τον οποίο και συνέλαβαν ενώ ο συλληφθέντας επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του ενώ βρισκόταν στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σχημάτισε αυτοσχέδιο βρόγχο με κουβέρτα, όμως οι κινήσεις του έγιναν αντιληπτές από τους αστυνομικούς.