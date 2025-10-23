Κως: Ελεύθερος χωρίς όρους o 42χρονος αλλοδαπός μετά την καταγγελία Βρετανίδας για βιασμό

Ελεύθερος χωρίς όρους αφέθηκε την Τετάρτη 22/10 μετά την απολογία του ο 42χρονος αλλοδαπός υπάλληλος ξενοδοχείου στην Κω, που συνελήφθη μετά από καταγγελία που έκανε σε βάρος του για βιασμό, 45χρονη Αγγλίδα.

Ο 42χρονος συνελήφθη την 21/10 μετά την καταγγελία και οδηγήθηκε ενώπιον των Αρχών με τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω να του ασκεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε στην ανάκριση για να απολογηθεί

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα Vimatisko.gr, απολογούμενος στον ανακριτή Κω, ο 42χρονος αρνήθηκε την κατηγορία όπως αυτή του αποδίδεται και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, με σύμφωνη γνώμη και του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς όρους.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί από την αστυνομία, η σύλληψη του 42χρονου από τη Νιγηρία, έγινε στις 20 Οκτωβρίου 2025 το βράδυ, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλειδών Κω, μετά από καταγγελία της 45χρονης Αγγλίδας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Αγγλίδα δήλωσε στους αστυνομικούς, ότι όλα συνέβησαν στις 20 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα μέσα στο δωμάτιό της.

Η κοπέλα ισχυρίζεται πως βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και ο 42χρονος από τη Νιγηρία υπάλληλος στο ξενοδοχείο όπου διέμενε, κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε την κατάστασή της και συνευρέθηκε ερωτικά μαζί της.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, μετά από έρευνα που διενήργησαν, εντόπισαν βραδινές ώρες της ίδιας ημέρας και συνέλαβαν τον 42χρονο Νιγηριανό, ο οποίος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω για τα περαιτέρω.