Σκιάθος: Νυχτερινή περιπέτεια για ζευγάρι Γερμανών τουριστών - Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Μια μεγάλη περιπέτεια έζησαν δύο νεαροί Γερμανοί τουρίστες στη Σκιάθο, που εγκλωβίστηκαν σε δύσβατη περιοχή και χρειάστηκε να οργανωθεί μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους.

Το ζευγάρι των 19χρονων τουριστών από τη Γερμανία, ξεκίνησε για περπάτημα πάνω από την παραλία Λυγαριές, σε σημείο που δεν υπάρχει μονοπάτι. Καθώς έπεσε η νύχτα, εγκλωβίστηκε σε δύσβατη και βραχώδη περιοχή, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία και εθελοντές της ΕΟΔ.



Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε από εθελοντή της ΕΟΔ, έγινε «σκανάρισμα» της περιοχής με drone που διέθετε θερμική κάμερα και οι δύο νέοι εντοπίστηκαν, πάνω από την παραλία σε βράχους και σε υψόμετρο 10 μ. από τη θάλασσα, όπως αναφέρει το skiathoslife.gr.

Επειδή η περιοχή ήταν δύσβατη, ζητήθηκε από το Λιμεναρχείο και με σκάφος τρεις πυροσβέστες και δύο εθελοντές προσέγγισαν την παραλία, ενώ από το drone της εθελοντικής ομάδας υπήρχε συνεχής επαφή με τους δύο τουρίστες.

Οι διασώστες έφτασαν με το σκάφος στην παραλία, εντόπισαν τους δύο νεαρούς και με χρήση σχοινιών και τεχνικού εξοπλισμού κατάφεραν να τους κατεβάσουν στην παραλία, λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Οι δύο 19χρονοι ήταν καλά στην υγεία τους και όταν ρωτήθηκαν αν θέλουν να μεταφερθούν στο Κέντρο Υγείας, αρνήθηκαν.

Στη συνέχεια με το σκάφος πήγαν δια θαλάσσης στην παραλία Κουκουναριές, όπου είχε ειδοποιηθεί και περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τους παρείχε τις πρώτες βοήθειες, λίγο μετά τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.



Η ανακοίνωση του Λιμενικού



Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σκιάθου από το Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ.) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την παροχή συνδρομής σε δύο άτομα, τα οποία βρίσκονταν σε δύσβατη περιοχή πλησίον της παραλίας Μικρής Ασελήνου Σκιάθου.

Αμέσως, για το σημείο αναχώρησε ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.) με επιβαίνοντες στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και της Εθνικής Ομάδας Διάσωσης. Μετά τον απεγκλωβισμό τους, οι ανωτέρω επιβιβάστηκαν στο ΠΛΣ και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον λιμενίσκο Κουκουναριών, καλά στην υγεία τους, χωρίς να επιθυμούν τη μεταφορά τους σε νοσηλευτική μονάδα.