Μάχη με τα κύματα που κόβει την ανάσα: Διακομιδή 3χρονου από τη Σκιάθο μέσα στην κακοκαιρία

Μάχη με τα κύματα έδωσε ο καπετάνιος του επιβατηγού σκάφους–τράτας «Ζαχαρένια», παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή για να φέρει σε πέρας μια δύσκολη αποστολή, τη διακομιδή ενός 3χρονου παιδιού που χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Βόλου.

Η έκτακτη διακομιδή συντονίστηκε από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος.

Ειδικότερα, το παιδί παρουσίασε παθολογικό πρόβλημα και κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του σε κατάλληλη νοσοκομειακή μονάδα. Για τον σκοπό αυτό οργανώθηκε διακομιδή από τη Σκιάθο με το ιδιωτικό σκάφος «Ζαχαρένια», το οποίο κατέπλευσε στο λιμάνι του Κατηγιώργη στις 15:15. Από εκεί, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Την ευθύνη της θαλάσσιας μεταφοράς, σύμφωνα με το skiathoslife.gr, ανέλαβε ο καπετάνιος του επιβατηγού σκάφους–τράτας «Ζαχαρένια», Δημήτρης Διολέττας, παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Στις 14:15 επιβιβάστηκαν στο σκάφος ο ίδιος, ο βοηθός του, ένα ζευγάρι με το παιδί και η αγροτική γιατρός.