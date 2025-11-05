Η Σκιάθος στη δίνη της κακοκαιρίας: Πλημμυρισμένοι δρόμοι - «Μην μετακινείστε» λένε οι Αρχές

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 10:40 της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου, σημειώθηκε στον μετεωρολογικό σταθμό στη Σκιάθο και είναι ίσο με 61.6 mm, όπως αναφέρει το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr. Σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο οδικό δίκτυο του νησιού, με αποτέλεσμα οι μετακινήσεις να είναι ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες.

Meteo.gr

Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί στην περιφερειακή οδό, όπου η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με πολύ αργούς ρυθμούς. Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία ακόμη και στην περιφερειακή οδό, ενώ σε πολλά σημεία οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ορμητικά ποτάμια.



Συγκεκριμένα, προβλήματα παρατηρούνται στις περιοχές:



-Βασιλιάς (Κασσάνδρα, Ξενοδοχείο)

-Αχλαδιές

-Κολιός

-Αγία Παρασκευή

Το πιο σοβαρό πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή Πλατανιάς, όπου ρέμα και δρόμος έχουν ουσιαστικά ενωθεί, καθιστώντας τη μετακίνηση σχεδόν αδύνατη για τα οχήματα. Οι Αρχές έχουν προειδοποιήσει τους οδηγούς να αποφεύγουν τις περιοχές με έντονη κίνηση νερού και να περιορίζουν τις μετακινήσεις μόνο σε επείγουσες ανάγκες. Παράλληλα, συνεργεία βρίσκονται επί ποδός για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Με ανακοίνωσή του το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου, σύμφωνα με το SkiathosLife.gr, εφιστά στους οδηγούς την προσοχή κατά τη κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Σκιάθου – Κουκουναριών και συγκεκριμένα στις περιοχές Αχλαδιές, Βρωμόλιμνο, Κολιό, Αγ. Παρασκευή και κυρίως Πλατανιά, Τρούλος.



Συνιστάται η αποφυγή μετακινήσεων με συμβατικά οχήματα, καθώς πολλοί δρόμοι παραμένουν δύσβατοι.



Αντίθετα, ο δρόμος προς την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού παραμένει ανοιχτός και, προς το παρόν, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα.

Την ίδια ώρα, δεν εκτελείται λόγω των καιρικών συνθηκών το δρομολόγιο του υδροπτέρυγου «Ερατώ» από την Αλόννησο.

