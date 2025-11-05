Πού βρίσκεται ο «πυρήνας της κακοκαιρίας» - Έρχεται νέο κύμα από την Παρασκευή

Απαραίτητη είναι η προσοχή των πολιτών και τις επόμενες ώρες, σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, καθώς σε ορισμένες περιοχές της χώρας αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο κύριος όγκος των βροχοπτώσεων εντοπίζεται στη βόρεια Εύβοια, όπου λειτουργεί ο «πυρήνας» της κακοκαιρίας, με ποσότητες που φθάνουν τα 60–80 χιλιοστά. Η γραμμή δραστηριότητας εκτείνεται από τη Θεσσαλία έως την Αττική, ακολουθώντας τη ροή των νοτίων ανέμων.

Στη Θεσσαλία και τις Σποράδες, οι βροχοπτώσεις φθάνουν τα 30–60 χιλιοστά, με τοπικά μεγαλύτερα ποσά - στη Σκόπελο, για παράδειγμα, έχουν ήδη καταγραφεί πάνω από 60 χιλιοστά βροχής.

Στην ανατολική Πελοπόννησο, την Αττική, τη νότια Εύβοια και τις δυτικές Κυκλάδες, αναμένονται 20–40 χιλιοστά, ενώ σε περιοχές όπως η ανατολική Αττική, το Λαύριο και η Κέα οι τοπικές καταιγίδες μπορεί να φτάσουν τα 50 χιλιοστά.

Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και τη βόρεια Κρήτη, τα φαινόμενα είναι πιο ήπια, με ποσότητες 10–30 χιλιοστών, ενώ στη βόρεια Ελλάδα, την Ήπειρο και τη Θράκη αναμένονται περιορισμένες βροχές, έως 15 χιλιοστά στα δυτικά παράλια.

Η κακοκαιρία αναμένεται, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, να παρουσιάσει σταδιακή ύφεση από τα δυτικά, ωστόσο τα φαινόμενα ενδέχεται τοπικά να είναι έντονα, κυρίως σε περιοχές με ευάλωτα εδάφη ή ήδη επιβαρυμένα από προηγούμενες βροχοπτώσεις.

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία

Καθώς θα οδεύουμε προς τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα επιδεινώσει τον καιρό στη χώρα μας πρώτα στα δυτικά και μέσα στο σαββατοκύριακο και πιο ανατολικά.

Όπως λένε οι μετεωρολόγοι, το νέο κύμα κακοκαιρίας θα δώσει μεγάλο όγκο νερού σε πρώτη φάση στα δυτικά και σε δεύτερο χρόνο προς τα βόρεια βορειοανατολικά αλλά και το ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο.