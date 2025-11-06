Τσατραφύλλιας: Δύο νέα βαρομετρικά προ των πυλών – Πότε αναμένονται, πού θα χτυπήσουν

Με «άγριες» διαθέσεις φαίνεται πως έχει μπει ο Νοέμβρης, καθώς δύο νέα οργανωμένα βαρομετρικά αναμένεται να προκαλέσουν βροχές και καταιγίδες στη χώρα, επηρεάζοντας ωστόσο κυρίως τη δυτική Ελλάδα.

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά» από τις δύο διαδοχικές κακοκαιρίες, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν την Ελλάδα το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει:

«Συννεφιές και διάσπαρτες βροχές θα επικρατήσουν το επόμενο διήμερο στη χώρα μας.

Ωστόσο από τα ξημερώματα του Σαββάτου μέχρι την Κυριακή το πρωί, ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα δώσει έντονες βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα.

Στη συνέχεια ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό πάλι από την Ιταλία, Κυριακή και Δευτέρα θα δώσει πολλές βροχές και καταιγίδες στη δυτική και βόρεια Ελλάδα .

Έπικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες αυτές τις ημέρες, με εντάσεις στα 6-7 μποφόρ οι οποίοι θα κουβαλήσουν και λίγη σκόνη στις νοτιότερες περιοχές .

Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά .

Υ.Γ1: Στη δυτική Ελλάδα επειδή θα βρέχει για αρκετές ώρες τα εδάφη θα υπερκορεστούν επομένως δυνητικά μπορεί να δημιουργηθουν πλημμυρικά επεισόδια στις ευάλωτες περιοχές.

Υ.Γ2: Χωρίς προβλήματα θα διεξαχθεί ο Μαραθώνιος την Κυριακή 9/11».