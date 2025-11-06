Ισχυρή βροχόπτωση «σάρωσε» την Κρήτη: Πλημμύρισαν οι δρόμοι σε Ηράκλειο και Χανιά

Με δυσκολία μπορούσαν να μετακινηθούν οι κάτοικοι του Ηρακλείου και των Χανίων λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε το νησί. Συγκεκριμένα, στην Κρήτη «άνοιξαν» οι ουρανοί προκαλώντας προβλήματα.

Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια το απόγευμα της Πέμπτης εξαιτίας της έντονης νεροποντής. Χαρακτηριστικά είναι τα βίντεο που έρχονται από τον Δήμο Μαλεβιζίου, ενώ αντίστοιχες εικόνες φτάνουν και από τον Γιόφυρο, τη Φοινικιά και τις Μαλάδες.

Οδηγοί αναγκάζονται να μειώνουν ταχύτητα ή ακόμη και να ακινητοποιηθούν, προκειμένου να αποφύγουν υδρολίσθηση ή πιθανή εκτροπή.

Πλημμύρισε και ξενοδοχείο

Όπως μεταδίδει το zarpanews, η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ξενοδοχείο επί της οδού Κονδυλάκη.

Δείτε τα βίντεο