Έρχεται σφοδρή κακοκαιρία–Βροχές, καταιγίδες και πλημμυρικοί κίνδυνοι σε τρία κύματα έως τη Δευτέρα

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται το επόμενο τριήμερο, κυρίως στα δυτικά της χώρας, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εξέδωσε η ΕΜΥ το απόγευμα της Πέμπτης (7/11).

Από το πρωί του Σαββάτου βρίσκεται σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση για το επόμενο τριήμερο (Σάββατο 8 έως και Δευτέρα 10 Νοεμβρίου), προειδοποιώντας για έντονη κακοκαιρία που θα πλήξει κυρίως τη δυτική Ελλάδα. Το σύστημα που φέρνει τις βροχές και τις καταιγίδες προέρχεται από το λεγόμενο «δυτικό υετικό μέτωπο», το οποίο μεταφέρει μεγάλες ποσότητες υγρασίας από το Ιόνιο προς την ηπειρωτική χώρα.

Η κακοκαιρία θα πλήξει σταδιακά περιοχές του Ιονίου, της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για τοπικά έντονα φαινόμενα που θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα (10/11).

⛈️ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΞΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

✅Το επόμενο τριήμερο θα έχει έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με το "δυτικό υετικό μέτωπο" να κυριαρχεί. Πιο ευάλωτες περιοχές Ήπειρος, Δυτική Στερεά (Aιτωλοακαρνανία), Ηλεία, Μεσσηνία. Μικρότερη επίδραση για Ανατολική Στερεά, Αιγαίο, Κρήτη.… pic.twitter.com/W2MuHcvfOf — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 7, 2025

Στην Αττική, ο καιρός θα παραμείνει ήπιος, με περιορισμένες βροχές το Σάββατο και πιθανή εκδήλωση φαινομένων την Κυριακή μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 μποφόρ και η υγρασία θα φτάνει έως και 70%.

Πότε και πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Σάββατο (08/11): Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Κυριακή (09/11): Από το πρωί έντονα φαινόμενα στο Ιόνιο και από το απόγευμα σε Ήπειρο και Δυτική Στερεά.

Δευτέρα (10/11): Μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά, έως το βράδυ στη Δυτική Πελοπόννησο, ενώ από τις προμεσημβρινές ώρες επηρεάζονται και περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας.

Σε επιφυλακή Πολιτική Προστασία και Πυροσβεστική

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) έχει θέσει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του κράτους – Περιφέρειες, Δήμους, ΕΛ.ΑΣ. και Πυροσβεστικό Σώμα – ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από πλημμυρικά φαινόμενα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενεργοποιεί το επιχειρησιακό της σχέδιο για πλημμύρες και έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ ανάλογες οδηγίες έχουν δοθεί σε όλη τη δυτική Ελλάδα.

Οδηγίες προς τους πολίτες – Τι πρέπει να προσέξετε

H ΓΓΠΠ απευθύνει έκκληση για προσοχή και μέτρα αυτοπροστασίας:

Ασφαλίστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τους ανέμους.

Ελέγξτε λούκια και υδρορροές ώστε να μην είναι φραγμένα.

Mην επιχειρείτε να περάσετε ρέματα ή δρόμους με νερά – πεζοί ή με όχημα.

Αποφύγετε υπαίθριες δραστηριότητες και παραμονή σε παραθαλάσσιες περιοχές κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

Καταφύγετε σε κλειστό χώρο σε περίπτωση χαλαζόπτωσης.

Μην στέκεστε κάτω από δέντρα ή πινακίδες, όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης αντικειμένων.

Ακολουθήστε τις οδηγίες της Τροχαίας και των τοπικών αρχών.

Προσοχή στους κεραυνούς

Σε περίπτωση έντονης κεραυνικής δραστηριότητας:

Μέσα στο σπίτι: Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές, αποσυνδέστε τηλεοράσεις και αποφύγετε επαφή με υδραυλικές σωληνώσεις.

Μέσα στο αυτοκίνητο: Σταματήστε με ασφάλεια στην άκρη του δρόμου, μακριά από δέντρα. Μείνετε μέσα, με τα παράθυρα κλειστά.

Σε εξωτερικό χώρο: Μην στέκεστε κάτω από δέντρα ή κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα. Καταφύγετε σε χαμηλό σημείο ή μέσα σε όχημα, ποτέ όμως σε ανοιχτό πεδίο.

Πληροφορίες και ενημέρωση

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη της κακοκαιρίας μέσω: