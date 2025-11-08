Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»

Νέο «καμπανάκι» για την πορεία της νέας κακοκαιρίας που χτυπάει σήμερα, Σάββατο (8/11) τη χώρα, εξέδωσε η ΕΜΥ.

Σύμφωνα με το τελευταίο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προβλέπεται πως θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά και βορειοδυτική Πελοπόννησο και ανατολική Μακεδονία με τα φαινόμενα να διατηρούνται έως και τη Δευτέρα (10/11).

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού από την ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Παρασκευή (07-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Σάββατο (08-11-25) μέχρι νωρίς το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

2. Την Κυριακή (09-11-25) στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, κυρίως μέχρι το μεσημέρι και εκ νέου από το βράδυ.

3. Τη Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι και το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.

«Νέος γύρος από αύριο το μεσημέρι» λέει ο Κολυδάς

Για αξιόλογες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν σε περιοχές δυτικά της χώρας μίλησε ο Θοδωρής Κολυδάς με ανάρτηση που έκανε το Σάββατο (8/11). Μάλιστα, ο γνωστός μετεωρολόγος επισήμανε πως η «πρώτη διαταραχή θα περάσει ανατολικά» ενώ ο νέος γύρος βροχοπτώσεων θα σημειωθεί από το μεσημέρι της Κυριακής (9/11).

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ ΟΙ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ -ΝΕΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

Το μέτωπο πέρασε από τα δυτικά με τις μεγαλύτερες τιμές βροχόπτωσης να συγκεντρώνονται στη δυτική Ελλάδα (Ήπειρος–Ιόνιο). Τα Θεοδώριανα Άρτας μέχρι τις 11 το πρωί του Σαββάτου κατέγραψαν σχεδόν 100 mm σε ένα 24ωρο με βάση τις μετρήσεις του ΕΑΑ/Μeteo — τιμή που επιβεβαιώνει τα φαινόμενα έντονης ορογραφικής βροχής στη δυτική πλευρά της Πίνδου. Σημαντικά ύψη και στις παράκτιες περιοχές Κέρκυρας–Πρέβεζας–Λευκάδας, λόγω παρατεταμένης ροής υγρασίας από το Ιόνιο.

Εντός της ημέρας η πρώτη διαταραχή θα περάσει ανατολικά, ενω από το μεσημέρι της Κυριακής περιμένουμε νέο γύρο βροχοπτώσεων».

Σε επιφυλακή Πολιτική Προστασία και Πυροσβεστική

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) έχει θέσει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του κράτους – Περιφέρειες, Δήμους, ΕΛ.ΑΣ. και Πυροσβεστικό Σώμα – ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από πλημμυρικά φαινόμενα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενεργοποιεί το επιχειρησιακό της σχέδιο για πλημμύρες και έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ ανάλογες οδηγίες έχουν δοθεί σε όλη τη δυτική Ελλάδα.

Οδηγίες προς τους πολίτες – Τι πρέπει να προσέξετε

H ΓΓΠΠ απευθύνει έκκληση για προσοχή και μέτρα αυτοπροστασίας:

Ασφαλίστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τους ανέμους.

Ελέγξτε λούκια και υδρορροές ώστε να μην είναι φραγμένα.

Mην επιχειρείτε να περάσετε ρέματα ή δρόμους με νερά – πεζοί ή με όχημα.

Αποφύγετε υπαίθριες δραστηριότητες και παραμονή σε παραθαλάσσιες περιοχές κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

Καταφύγετε σε κλειστό χώρο σε περίπτωση χαλαζόπτωσης.

Μην στέκεστε κάτω από δέντρα ή πινακίδες, όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης αντικειμένων.

Ακολουθήστε τις οδηγίες της Τροχαίας και των τοπικών αρχών.

Προσοχή στους κεραυνούς

Σε περίπτωση έντονης κεραυνικής δραστηριότητας:

Μέσα στο σπίτι: Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές, αποσυνδέστε τηλεοράσεις και αποφύγετε επαφή με υδραυλικές σωληνώσεις.

Μέσα στο αυτοκίνητο: Σταματήστε με ασφάλεια στην άκρη του δρόμου, μακριά από δέντρα. Μείνετε μέσα, με τα παράθυρα κλειστά.

Σε εξωτερικό χώρο: Μην στέκεστε κάτω από δέντρα ή κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα. Καταφύγετε σε χαμηλό σημείο ή μέσα σε όχημα, ποτέ όμως σε ανοιχτό πεδίο.

Πληροφορίες και ενημέρωση

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη της κακοκαιρίας μέσω: