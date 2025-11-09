«Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για 40ωρο ισχυρών καταιγίδων - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Για νέο κύκλο ισχυρών καταιγίδων για 40 ώρες προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας. Οι βροχές αυτές θα προκληθούν εξαιτίας του δεύτερου χαμηλού βαρομετρικού που έρχεται στη χώρα από την Ιταλία και αναμένεται να δώσει περισσότερα φαινόμενα από το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και την Τρίτη το μεσημέρι. Κυρίως θα επηρεαστεί η δυτική και η βόρεια Ελλάδα.



Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος και η Αττική θα επηρεαστεί από τα φαινόμενα αυτά το μεσημέρι της Δευτέρας (10/11). Ωστόσο, θα έχουν μικρή διάρκεια.



Αναλυτικά, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει:



«"Νέος κύκλος ισχυρών καταιγίδων για 40ώρες..." Καλημέρα και καλή Κυριακή!

Αισιόδοξη ήταν η συγκομιδή βρόχινου νερού από το πρώτο Ιταλικό χαμηλό που μας επηρέασε τα τελευταία 24ώρα με τα βροχόμετρα να συγκεντρώνουν μέχρι και 100 τόνους νερού/στρέμμα στη δυτική Ελλάδα.



Ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό ξανα από την Ιταλία θα δώσει περισσότερα φαινόμενα από σήμερα το απόγευμα μέχρι την Τρίτη το μεσημέρι κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.



Συγκεκριμένα από το απόγευμα της Κυριακής 9/11 και για 24 ώρες: Ιόνιο, Ήπειρος, Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία , Μεσσηνία , ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα δεχτούν μεγάλα ύψη βροχής και βροχές με ραγδαιότητα (πολύ νερό σε λίγο χρόνο) με αποτέλεσμα να είναι υπαρκτός ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια.



Από τη Δευτέρα το βράδυ μέχρι την Τρίτη το απόγευμα βροχές και ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη θράκη και στην ανατολική νησιωτική χώρα και τα Δωδεκάνησα.



Τη Δευτέρα το μεσημέρι τοπικά έντονα φαινόμενα περιμένω και στην Αττική.Θα έχουν όμως μικρή διάρκεια αξιόλογη όμως ένταση.



Από την Τρίτη μπαίνουν βοριάδες όπου θα ρίξουν λίγο τη θερμοκρασία, ενώ οι βροχές θα είναι περιορισμένες όλη την εβδομάδα».