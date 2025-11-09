Κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες «δείχνουν» οι μετεωρολόγοι - Οι αναρτήσεις Κολυδά και Τσατραφύλλια

Βροχερός και με ισχυρές καταιγίδες θα είναι ο καιρός τα επόμενα 24ωρα, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να «χτυπήσουν» όλη τη χώρα, με την κακοκαιρία να επιμένει μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, αλλά και το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης των φαινομένων, οι καταιγίδες που θα πλήξουν τη χώρα θα σημειωθούν από σήμερα το απόγευμα, ξεκινώντας από τις βορειοδυτικές περιοχές, δηλαδή, Ιόνιο, Ήπειρο και Μεσσηνία.

Την ίδια ώρα σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Η κακοκαιρία θα κάνει πέρασμα και από την Αττική και την Εύβοια, ενώ βροχές αναμένονται ακόμη και σε Θράκη, Κρήτη και Δωδεκάνησα, οι οποίες θα διαρκέσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας και θα κρατήσουν μέχρι το απόγευμα της Τρίτης.

Την Τετάρτη η θερμοκρασία πιθανόν να σημειώσει μικρή πτώση, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα υποχωρήσουν.

Τσατραφύλλιας: Βαρομετρικά χαμηλά

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, κάνει λόγο για νέο κύκλο ισχυρών καταιγίδων που θα κρατήσουν 40 ώρες.

«”Νέος κύκλος ισχυρών καταιγίδων για 40ώρες…”

Αισιόδοξη ήταν η συγκομιδή βρόχινου νερού από το πρώτο Ιταλικό χαμηλό που μας επηρέασε τα τελευταία 24ώρα με τα βροχόμετρα να συγκεντρώνουν μέχρι και 100 τόνους νερού/στρέμμα στη δυτική Ελλάδα.

Ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό ξανά από την Ιταλία θα δώσει περισσότερα φαινόμενα από σήμερα το απόγευμα μέχρι την Τρίτη το μεσημέρι κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Συγκεκριμένα από το απόγευμα της Κυριακής 9/11 και για 24 ώρες : Ιόνιο, Ήπειρος, Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία, Μεσσηνία, ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα δεχτούν μεγάλα ύψη βροχής και βροχές με ραγδαιότητα (πολύ νερό σε λίγο χρόνο) με αποτέλεσμα να είναι υπαρκτός ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια.

Από τη Δευτέρα το βράδυ μέχρι την Τρίτη το απόγευμα βροχές και ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Θράκη και στην ανατολική νησιωτική χώρα και τα Δωδεκάνησα.

Τη Δευτέρα το μεσημέρι τοπικά έντονα φαινόμενα περιμένω και στην Αττική. Θα έχουν όμως μικρή διάρκεια αξιόλογη όμως ένταση.

Από την Τρίτη μπαίνουν βοριάδες όπου θα ρίξουν λίγο τη θερμοκρασία, ενώ οι βροχές θα είναι περιορισμένες όλη την εβδομάδα», γράφει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Κολυδάς: «Αξιόλογες βροχές»

Από την πλευρά του, και ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι τα φαινόμενα θα εξασθενίσουν από τα μέσα της εβδομάδας.

«Αξιόλογες βροχές το επόμενο διήμερο , ενώ από τα μέσα της εβδομάδος και μετά τα φαινόμενα υποχωρούν. Μικρή και πρόσκαιρη η πτώση της θερμοκρασίας από την Τετάρτη», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο

Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η ΕΜΥ στο επικαιροποιημένο του εκτάκτου δελτίου επιδείνωσης καιρού, το οποίο ανανεώθηκε σήμερα Κυριακή και θα ισχύσει μέχρι την Τρίτη.

«Ανανέωση Κυριακή 09-11-2025 12:00 τοπική ώρα.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 19 που εκδόθηκε την Παρασκευή (07-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:



1. Σήμερα Κυριακή (09-11-25) στο Ιόνιο και από αργά το απόγευμα στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.



2. Αύριο Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από το απόγευμα στη Θράκη.



3. Την Τρίτη (11-11-25) μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα», αναφέρεται.

Ο καιρός της Δευτέρας

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική – ανατολική Μακεδονία, από το απόγευμα στη Θράκη, μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Ήπειρο και μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι κατά τόπους στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα στα δυτικά σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 και στην Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές που βαθμιαία θα ενταθούν και κυρίως τις μεσημβρινές – απογεματινές ώρες θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 στρεφόμενοι το βράδυ σε δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που στην κεντρική – ανατολική Μακεδονία και από το απόγευμα στη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στα θαλάσσια – παράκτια τμήματα έως 6 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 στρεφόμενοι βαθμιαία από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα νότια τμήματα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα δυτικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 και στην Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου τη νύχτα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Τρίτη 11 Νοεμβρίου

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι, στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, θα είναι τοπικά ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πρόσκαιρα κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα σε όλες τις περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 17 με 19, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 23 και στην Κρήτη τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην ανατολική και νότια χώρα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 13/11

Στην ανατολική και νότια χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές ενώ μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται αρχικά στην Κρήτη και από τις απογευματινές ώρες, στο βόρειο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι πιθανόν τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Ο καιρός την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου

Στην ανατολική και νότια χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.