Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Ποιες περιοχές θα πλήξουν

Δεύτερο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει αρκετές περιοχές της χώρας από το Σάββατο 08/11 έως και τη Δευτέρα 10/11.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της δυτικής κυρίως Ελλάδας.

Πώς θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

Το Σάββατο (08-11-25) μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Την Κυριακή (09-11-25) από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο.

Τη Δευτέρα (10-11-25)