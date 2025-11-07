Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Ποιες περιοχές θα πλήξουν
Νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται έως και τη Δευτέρα. Τι αναφέρει η ΕΜΥ
Δεύτερο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει αρκετές περιοχές της χώρας από το Σάββατο 08/11 έως και τη Δευτέρα 10/11.
Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της δυτικής κυρίως Ελλάδας.
Πώς θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο
Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:
Το Σάββατο (08-11-25) μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.
Την Κυριακή (09-11-25) από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο.
Τη Δευτέρα (10-11-25)
- Μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά
- Μέχρι και το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο
- Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.