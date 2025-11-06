Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για «έντονα χειμωνιάτικες καταστάσεις» μέσα στον Νοέμβριο

Για «έντονα χειμωνιάτικες καιρικές καταστάσεις» κάνει λόγο σε ανάρτησή του, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης την Πέμπτη (6/11) κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με την εξέλιξη του καιρού.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός μετεωρολόγος υποστηρίζει πως τα φαινόμενα θα εμφανιστούν το τρίτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου σύμφωνα με το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα «ΗΡΑΚΛΗΣ», γεγονός που επιβεβαιώνεται από πολλά «τρεξίματα» του μοντέλου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη:

«Έντονα χειμωνιάτικες καιρικές καταστάσεις για το τρίτο δεκαήμερο του μήνα μας δίνει το παγκόσμιο προγνωστικό μας σύστημα "ΗΡΑΚΛΗΣ".

Το κρατάμε σαν τάση μιας κι εμφανίζεται σε αρκετά από τα τελευταία τρεξίματα του μοντέλου μας, παρόλα αυτά έχουμε ακόμη αρκετά μεγάλο προγνωστικό δρόμο μπροστά μας».