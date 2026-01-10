Ταλαιπωρία σε λιμάνια: Ακυρώθηκαν δρομολόγια λόγω ισχυρών ανέμων – Δείτε πού

Σημαντικά προβλήματα σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκάλεσαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες το πρωί του Σαββάτου (10/1). Παρά το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί επίσημο απαγορευτικό απόπλου από τις αρχές, πολλές ακτοπλοϊκές εταιρείες αποφάσισαν αυτοβούλως να ακυρώσουν δρομολόγια, επικαλούμενες την ασφάλεια των πλοίων λόγω των ισχυρών ανέμων.

Αναστάτωση σε Πειραιά και Μήλο

Αναστάτωση επικρατεί στο λιμάνι του Πειραιά, με πλήθος ταξιδιωτών να βρίσκεται σε αναμονή, αναζητώντας μάταια εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Πολλοί επιβάτες, που ταξιδεύουν με ζώα συντροφιάς και πολλές αποσκευές, προσπαθούν να ενημερωθούν από τις εταιρείες για το πότε θα μπορέσουν τελικά να αναχωρήσουν.

Ακόμα πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στη Μήλο, όπου τα πλοία Knossos Palace και Festos Palace δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν το λιμάνι λόγω της θαλασσοταραχής. Το αποτέλεσμα είναι 1.641 επιβάτες να παραμένουν σε καθεστώς αβεβαιότητας, χωρίς να γνωρίζουν πώς και πότε θα φτάσουν στον προορισμό τους.

Τα δρομολόγια που επηρεάστηκαν

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά δεν εκτελέστηκαν τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες καθώς και προς τα νησιά του Ανατολικού και Βόρειου Αιγαίου.

Το Knossos Palace, το οποίο εκτελούσε τη διαδρομή Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την προσέγγιση στο νησί.

Αντίστοιχα, το Festos Palace, που είχε αποπλεύσει από το Ηράκλειο με προορισμό τη Μήλο και τον Πειραιά, αναγκάστηκε να αλλάξει τα σχέδιά του λόγω των ανέμων.

Παράλληλα, ματαιώνεται το απογευματινό δρομολόγιο του Blue Star Chios με προορισμούς Θήρα, Ανάφη, Ηράκλειο, Σητεία, Κάσο, Κάρπαθο, Διαφάνι, Χάλκη και Ρόδο.

Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, τα δρομολόγια εκτελούνται αποκλειστικά με συμβατικά πλοία, ενώ από το λιμάνι της Ραφήνας τα δρομολόγια προς Μαρμάρι πραγματοποιούνται κανονικά, με απαγόρευση απόπλου να παραμένει σε ισχύ για 'Ανδρο, Τήνο και Μύκονο. Από το Λαύριο δεν εκτελέστηκαν τα πρωινά δρομολόγια.



Κλειστές παραμένουν και οι πορθμειακές γραμμές Ηγουμενίτσα-Λευκίμμη-Κέρκυρα καθώς και Ρίο-Αντίρριο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα τοπικά λιμεναρχεία και τις πράκτορες εταιρείες πριν την αναχώρησή τους.