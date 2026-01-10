Πολικό ψύχος προ των πυλών - Μαρουσάκης: Μεγάλη πιθανότητα για γενικευμένες χιονοπτώσεις στην Αττική

Μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας με βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες αλλά και θυελλώδεις νοτιάδες, που επηρεάζει κυρίως περιοχές στα δυτικά, βόρεια και ανατολικά, η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με την πιο σημαντική ψυχρή εισβολή του νέου χρόνου.

Κατακόρυφη αναμένεται να είναι η πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο στη διάρκεια της Κυριακής 11 Ιανουαρίου, καθώς μέχρι το βράδυ της ημέρας οι πολικές αέριες μάζες θα έχουν «αγκαλιάσει» σχεδόν όλη τη χώρα.

Παγετός κατά τόπους ισχυρός θα επικρατήσει το βράδυ και νωρίς το πρωί της Δευτέρας στη βόρεια Ελλάδα. Όσον αφορά τις χιονοπτώσεις, αυτές αρχικά θα εκδηλωθούν σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας από τη Θράκη, τη Μακεδονία και νοτιότερα, ακόμα και σε περιοχές με πολύ χαμηλό υψόμετρο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τη Δευτέρα στα νησιά του Αιγαίου, ακόμα και σε πεδινές περιοχές, ειδικά όσον αφορά τα νησιά που βρίσκονται πιο βόρεια.

Ο χιονιάς θα «πολιορκήσει» για κάποιες ώρες και την Αττική κυρίως τη Δευτέρα, με χιονοπτώσεις να εκδηλώνονται στα περισσότερα ορεινά του νομού. Χιόνια ενδέχεται να κάνουν για λίγο την εμφάνισή τους και σε χαμηλότερα υψόμετρα, με τους μετεωρολόγους να ερίζουν όσον αφορά το πόσο χαμηλά θα φτάσει ο «λευκός επισκέπτης».

Μαρουσάκης: «Σχεδόν βέβαιο ότι η Αττική θα έχει χιονοπτώσεις»

Πιο αισιόδοξος εμφανίζεται ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τονίζοντας, σε σημερινή ανάρτησή του, πως είναι «σχεδόν βέβαιο ότι ο νομός Αττικής θα επηρεαστεί από χιονοπτώσεις από το απόγευμα βράδυ της Κυριακής μέχρι και το βράδυ περίπου της Δευτέρας».

Συγκεκριμένα, ο μετεωρολόγος αναφέρει:

«Κοντά στο 75% οι πιθανότητες για γενικευμένες και τοπικά έντονες χιονοπτώσεις. Κοντά στο 25% οι πιθανότητες για πιο ήπιες και πιο περιορισμένες χιονοπτώσεις.

Η ανατολική, βόρεια και βορειοδυτική Αττική εμφανίζουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να δουν αξιόλογες χιονοπτώσεις.

Ενδεικτικό υψόμετρο χιονόπτωσης 200 με 300 μέτρα και πάνω. Ενδεικτικό υψόμετρο χιονόστρωσης 500 μέτρα και πάνω».

Τσατραφύλλιας: «Θα ψάχνουμε τη νιφάδα με το κυάλι»

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κρατά «μικρότερο καλάθι».

Όπως εκτιμά, «κυρίως τη Δευτέρα θα εκδηλωθούν χιόνια στα ορεινά της Αττικής». «Για χαμηλότερα υψόμετρα είναι νωρίς ακόμη για ασφαλή συμπεράσματα. Το σενάριο να ψάχνουμε τη νιφάδα με το κυάλι το βλέπω πιο πιθανό», υπογραμμίζει ο μετεωρολόγος.

Κολυδάς: «Ασφαλή εκτίμηση για Αττική θα έχουμε την Κυριακή»

Τη δική του εκτίμηση για τις χιονοπτώσεις από την Κυριακή και μετά δίνει ο Θοδωρής Κολυδάς, προσθέτοντας ότι για την Αττική «τα θερμοκρασιακά όρια στην ανώτερη ατμόσφαιρα παραμένουν επισφαλή».

«Όσον αφορά τον υετό και ειδικότερα τις χιονοπτώσεις, τα δεδομένα δείχνουν πως, με βάση τους χάρτες των 500 και 850 hPa, τα χιόνια θα αφορούν κυρίως τα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της χώρας. Για την Κυριακή η ΕΜΥ προβλέπει τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο. Τη Δευτέρα ο καιρός εντοπίζεται στη Θράκη, την ανατολική και κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο βροχές ή χιονόνερο και σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν», τονίζει ο Θοδωρής Κολυδάς.

«Στις πόλεις –και ειδικά για την Αττική– τα θερμοκρασιακά όρια στην ανώτερη ατμόσφαιρα παραμένουν επισφαλή , γεγονός που δεν επιτρέπει ακόμη σαφή συμπεράσματα για τις χιονοπτώσεις . Η αβεβαιότητα μεταξύ των προγνωστικών μοντέλων παραμένει αυξημένη και μια πιο αξιόπιστη εκτίμηση αναμένεται αύριο, Κυριακή, δηλαδή περίπου ένα 24ωρο πριν από τα πιο κρίσιμα χρονικά σημεία», επισημαίνει ο μετεωρολόγος.

Καλλιάνος: «Πιθανότητα πρόσκαιρης χιονόπτωσης σε χαμηλά υψόμετρα στην Αττική»

«Σε ό,τι αφορά την επικείμενη ψυχρή εισβολή, τέσσερις ημέρες πριν από την εκδήλωσή της και με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των αριθμητικών προγνωστικών μοντέλων, δεν είναι επιστημονικά ορθό να δίνονται βεβαιότητες για το αν και πού θα εκδηλωθεί χιονόπτωση στην Αττική τη Δευτέρα», επισημαίνει από τη δική του πλευρά, ο Γιάννης Καλλιάνος.

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος:

«Υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρη χιονόπτωση τις πρωινές ώρες της Δευτέρας σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα, όμως η παρουσία και η ένταση του υετού διαφέρει αισθητά από μοντέλο σε μοντέλο και αυτό καθιστά την πρόγνωση αβέβαιη.

Τα δεδομένα αυτά θα συγκλίνουν και θα αποσαφηνιστούν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτό που θεωρείται σχεδόν σίγουρο είναι η έλευση ψυχρών αερίων μαζών από την Κυριακή στη Βόρεια Ελλάδα και από το βράδυ της ίδιας ημέρας σταδιακά και στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

- Το Σάββατο αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας σε υψόμετρα άνω των 1000 έως 1200 μέτρων, ενώ στην Ήπειρο από τις βραδινές ώρες άνω των 700 μέτρων. Ταυτόχρονα θα πνέουν πολύ ισχυροί δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι που ενδέχεται να καθηλώσουν τα πλαοία στα λιμάνια και να προκαλέσουν προβλήματα διότι ταυτόχρονα ο καιρός θα είναι άστατος για τις περισσότερες περιοχές.

- Την Κυριακή χιονοπτώσεις θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα στη Δυτική Μακεδονία και στην Κεντρική Μακεδονία σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα αλλά γενικά με ασθενή έως μέτρια ένταση. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα είναι τοπικά πιο αξιόλογα ακόμη και σε πεδινές περιοχές ενώ στο Βόρειο Αιγαίο οι χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε αρκετά χαμηλά υψόμετρα. Στη Θεσσαλία οι πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα εκδηλώνονται το απόγευμα ακόμα και από τα 500 μέτρα. Στη Στερεά Ελλάδα άνω των 800 με 900 μέτρων, στην Εύβοια από το βράδυ άνω των 700 μέτρων, στην Πελοπόννησο άνω των 1000 μέτρων και στην Κρήτη αργά το βράδυ άνω των 1100 μέτρων.

- Για τη Δευτέρα η ατμοσφαιρική κυκλοφορία και η κατανομή του υετού δεν έχουν ακόμη σταθεροποιηθεί στα προγνωστικά σενάρια. Πιθανότερο είναι οι όποιες χιονοπτώσεις να απασχολήσουν κυρίως το Αιγαίο ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα στο κεντρικό και ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα του, καθώς και τη νότια και νοτιοανατολική Θεσσαλία ενδεχομένως και σε πεδινές περιοχές. Στη Στερεά Ελλάδα, τα νότια Ιόνια και την Πελοπόννησο σε ορεινές και ημιορεινές ζώνες και τοπικά χαμηλότερα. Στην Κρήτη οι χιονοπτώσεις αναμένονται από το βράδυ της Δευτέρας σε υψόμετρα άνω των 600 με 700 μέτρων».