Στα «λευκά» τα χιονοδρομικά κέντρα - Δείτε live σφοδρή χιονόπτωση σε Πισοδέρι, Σέλι, Βασιλίτσα

Η κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί επηρεάζοντας κυρίως περιοχές στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, οι βροχές «μεταφράζονται» σε χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα και πολλά χιονοδρομικά κέντρα της χώρας προσθέτουν από το πρωί πολλά εκατοστά φρέσκου χιονιού στις πίστες.

Οι κατάλευκες εικόνες από το Σέλι, τη Βασιλίτσα, τα 3-5 Πηγάδια, το Πισοδέρι, είναι πανέμορφες και δίνουν ακόμα περισσότερη χαρά στους λάτρεις των χειμερινών σπορ.

Βέβαια από αύριο Κυριακή (11/1) ο «λευκός επισκέπτης» θα κάνει σταδιακά την εμφάνισή του σε πολύ πιο χαμηλά υψόμετρα κυρίως στις ανατολικές περιοχές της χώρας ενώ μέχρι τη Δευτέρα το ψύχος θα έχει επεκταθεί παντού.