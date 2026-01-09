«Στον πάγο» η Ήπειρος: Πλημμύρες, κατολισθήσεις, διακοπές ρεύματος και κλειστά σχολεία

Με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και εκτεταμένο παγετό ξεκίνησε η ημέρα σε μεγάλο μέρος της Ηπείρου, κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, σύμφωνα με τα στοιχεία των μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου.

Οι αρνητικές θερμοκρασίες ήταν το κυρίαρχο χαρακτηριστικό, με τον υδράργυρο να υποχωρεί αισθητά κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες, δημιουργώντας συνθήκες παγετού σε πολλές περιοχές του Νομού Ιωαννίνων αλλά και στα ορεινά της Άρτας.

Η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Ανήλιο Μετσόβου (Χιονοδρομικό), όπου το θερμόμετρο έπεσε στους -8°C. Πολύ χαμηλές τιμές σημειώθηκαν επίσης στο Τσεπέλοβο και στους Ασπραγγέλους, όπου η ελάχιστη θερμοκρασία έφτασε τους -7°C.

Οι δέκα χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν στην Ήπειρο:

Ανήλιο Μετσόβου (Χ/Κ): -8°C

Τσεπέλοβο: -7°C

Ασπραγγελοι: -7°C

Μέτσοβο: -5°C

Βωβούσα Ιωαννίνων: -5°C

Κεράσοβο Ιωαννίνων: -4°C

Δωδώνη: -3°C

Ιωάννινα (πόλη): -3°C

Ιωάννινα – Ελεούσα: -3°C

Πάπιγκο: -3°C

Αρνητικές θερμοκρασίες καταγράφηκαν και σε πολλές ακόμη περιοχές, όπως τα Πράμαντα, το Τέροβο, το Τρίστενο και το Επισκοπικό, όπου ο υδράργυρος κινήθηκε κοντά στους -2 και -3 βαθμούς Κελσίου.

Αντίθετα, στα παράκτια τμήματα της Ηπείρου, όπως η Πρέβεζα και η Πάργα, επικράτησαν σαφώς ηπιότερες συνθήκες, με τις ελάχιστες θερμοκρασίες να παραμένουν σε θετικά επίπεδα.



Προβλήματα

Το κύμα της κακοκαιρίας προκάλεσε κατολισθήσεις, καθιζήσεις, ζημιές σε δρόμους και δίκτυα ύδρευσης, διακοπές ρεύματος.

Από το Δίστρατο μέχρι τους Φιλιάτες και τα Τζουμέρκα, τα προβλήματα διαδέχονται το ένα το άλλο, όπως κατέγραψε το epiruspost.

Σχεδόν τριάντα μηχανήματα παραμένουν σε διάφορα σημεία για αποχιονισμό αλλά και για αποκαταστάσεις μετά από κατολισθήσεις και καθιζήσεις που σημειώνονται.

Την ίδια ώρα γίνεται και ρίψη αλατιού προκειμένου να περιοριστούν προβλήματα παγετού καθώς αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας.

Epiruspost

Ο Λούρος είναι στα όρια της υπερχείλισης ενώ ο Καλαμάς υπερχείλισε με αποτέλεσμα να υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας.

Τα Τζουμέρκα –βόρεια και κεντρικά-βρίσκονται και πάλι αντιμέτωπα με προβλήματα.

Όσοι κινούνται στα ορεινά της Ηπείρου και ειδικά των Νομών Ιωαννίνων και Άρτας καλό θα είναι να φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες ενώ αν δεν υπάρχει λόγος οι μετακινήσεις καλό είναι να περιοριστούν.

Η χιονόπτωση βέβαια αφήνει και πανέμορφες εικόνες στα ορεινά χωριά.. Ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από το Παλιοσέλι Κόνιτσας.

Epiruspost

Κλειστά σχολεία

Κλειστά θα μείνουν την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων.

Την απόφαση έλαβε ο Δήμος λόγω της κήρυξής του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

Επίσης, ο Δήμος Μετσόβου με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό ότι κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στις Τ.Κ. Χρυσοβίτσας, Μικρού Περιστερίου, Βοτονοσίου, Ανηλίου και Μηλιάς.



«Ο δημοτικός παιδικός και βρεφονηπιακός σταθμός θα παραμείνουν ανοιχτοί, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους γονείς που εργάζονται και χρειάζονται υποστήριξη για τη φύλαξη των παιδιών τους.

Οι γονείς με δική τους ευθύνη θα κρίνουν εάν θα φέρουν ή όχι τα παιδιά τους, ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες που επικρατούν» αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Χιόνι στο Μέτσοβο/Epiruspost

Πλημμύρες στον Καλαμά

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο ποταμός Καλαμάς, λόγω της συνεχούς ανόδου της στάθμης των υδάτων, με τις Αρχές να προειδοποιούν τους κατοίκους των παραποτάμιων περιοχών του Δήμου Φιλιατών για αυξημένη προσοχή.

Ήδη έχει σημειωθεί υπερχείλιση σε τμήματα του ποταμού, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας από το 8ο έως το 11ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεράιδας–Φιλιατών, στη Σκάλα Φιλιατών. Η κίνηση των οχημάτων πλέον διεξάγεται μέσω παραπλεύρων επαρχιακών δρόμων.

Thespro

Epiruspost

Με έκτακτη ανακοίνωσή του, ο Δήμος Φιλιατών καλεί τους πολίτες να:

Αποφεύγουν κάθε μετακίνηση προς πλημμυρισμένες περιοχές.

Μην διασχίζουν χείμαρρους ή δρόμους με νερά.

Ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των τοπικών αρχών, της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας.

Παραμένουν σε ετοιμότητα για τυχόν ειδοποιήσεις μέσω του 112.

Η Πολιτική Προστασία και η Πυροσβεστική βρίσκονται σε επιφυλακή και παρακολουθούν την κατάσταση σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να παρέμβουν άμεσα σε περίπτωση ανάγκης. Οι αρχές ζητούν τη συνεργασία των πολιτών για την αποφυγή ατυχημάτων και τη διασφάλιση της ασφάλειας όλων.