Στο έλεος της κακοκαιρίας η χώρα για δεύτερο 24ωρο - Πού έχει τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου

Για δεύτερη συνεχή ημέρα, το κύμα κακοκαιρίας επελαύνει στην ελληνική επικράτεια, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις υποδομές και το οδικό δίκτυο. Η Πολιτική Προστασία παραμένει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, εφιστώντας την προσοχή των κατοίκων στη Βόρεια Ελλάδα, τα δυτικά και την Ήπειρο, όπου οι ισχυροί άνεμοι και οι σφοδρές βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της Πέμπτης (8/1).

Εμπόδια στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προκαλούν οι ισχυροί νοτιοι άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και σύμφωνα με την ΕΜΥ, φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ. Ήδη έχει εκδοθεί απαγορευτικό απόπλου από τη Ραφήνα.

Ο καιρός θα παραμείνει και σήμερα άστατος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας και Λευκάδας), τη δυτική και νότια Πελοπόννησο καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους έως και τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση. Τοπικά θυελλώδεις άνεμοι έντασης 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ.

Η Ήπειρος στο επίκεντρο - Κατολισθήσεις και κίνδυνος για πλημμύρες

Η Ήπειρος δέχθηκε το ισχυρότερο πλήγμα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις υποδομές να δοκιμάζονται σκληρά. Οι Δήμοι Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων βρίσκονται αντιμέτωποι με εκτεταμένες κατολισθήσεις και καταπτώσεις βράχων, ενώ μικρότερης κλίμακας ζημιές καταγράφονται σε Ζαγόρι, Κόνιτσα και Πωγώνι.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου, 35 μηχανήματα έργου επιχειρούν ήδη σε δεκάδες σημεία του οδικού δικτύου. Ο συντονιστής, Δημήτρης Μαυρογιώργος, τόνισε πως προτεραιότητα είναι η άμεση πρόσβαση στα αποκλεισμένα χωριά ώστε να ξεκινήσει η αποκατάσταση των ζημιών.

Παράλληλα, η στάθμη των ποταμών Λούρου και Καλαμά έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Στην περιοχή της Κορύτιανης, ο Καλαμάς έχει ήδη υπερχειλίσει, πλημμυρίζοντας καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, επισήμανε πως ο τεράστιος όγκος νερού οφείλεται και στο ταυτόχρονο λιώσιμο των χιονιών, το οποίο επιδεινώνει τις καθιζήσεις σε πολλούς οικισμούς.

Προβλήματα σε υδροδότηση, ηλεκτροδότηση και μεταφορές

Οι ζημιές στα δίκτυα κοινής ωφέλειας είναι σημαντικές. Σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Καταρράκτης, όπου η μεγάλη καθίζηση κατέστρεψε το δίκτυο που υδροδοτεί πολλά χωριά. Ο δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων, Χρήστος Χασιάκος, δήλωσε πως η αποκατάσταση της υδροδότησης αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα των αρχών.

Στο Ματσούκι, η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, μετά από πολύωρη διακοπή λόγω πτώσης στύλων του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι ισχυροί άνεμοι επηρέασαν και την αεροπορική κυκλοφορία, καθώς απογευματινή σύνδεση Αθήνα-Ιωάννινα της Τετάρτης (7/1) επέστρεψε στο «Ελ. Βενιζέλος», καθώς η προσγείωση ήταν αδύνατη λόγω της σφοδρής καταιγίδας.

Σε κατάσταση «red code» το Ιόνιο και η Δυτική Ελλάδα

Κέρκυρα, Λευκάδα και Αιτωλοακαρνανία παραμένουν σε υψηλή ετοιμότητα. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι εντάσεως 8 έως 9 μποφόρ, καθιστώντας επικίνδυνη την κυκλοφορία κοντά σε δέντρα ή ετοιμόρροπες κατασκευές. Ήδη στην Κέρκυρα καταγράφηκαν μικροπλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους, ενώ πτώσεις δέντρων αναφέρθηκαν στην Πέρδικα και το Γραικοχώρι Θεσπρωτίας.

Μετατόπιση των φαινομένων προς τη Θράκη

Καθώς η ημέρα προχωρά, η κακοκαιρία κινείται ανατολικά. Μήνυμα από το 112 εστάλη σε Ξάνθη, Ροδόπη και Έβρο, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Αναμένονται ισχυρές βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να σημειώνει αισθητή πτώση από το βράδυ.

Απαγορευτικό απόπλου

Σύμφωνα με το Λιμενικό, από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια των πλοίων με προορισμό τα Δωδεκάνησα, ενώ όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια προς άλλες νησιωτικές περιοχές έχουν προσωρινά διακοπεί. Για τον Αργοσαρωνικό, τα δρομολόγια δεν εκτελούνται μέχρι νεωτέρας.

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στο λιμάνι της Ραφήνας, απ' όπου δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ σε ισχύ παραμένει απαγόρευση απόπλου από το λιμάνι του Λαυρίου.

Κλειστές παραμένουν επίσης οι πορθμειακές γραμμές Φανερωμένη Σαλαμίνας-Μέγαρα, Νέα Στύρα-Αγία Μαρίνα, Κεραμωτή-Θάσος, Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα, Ρίο-Αντίρριο και Κυλλήνη-Ζάκυνθος.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες σήμερα (8/1)

Η Πολιτική Προστασία και η ΕΜΥ συστήνουν:

Αποφύγετε τις ιρλανδικές γέφυρες. Μην διασχίζετε χειμάρρους ή δρόμους που έχουν πλημμυρίσει, είτε πεζή είτε με όχημα.

Ασφαλίστε αντικείμενα. Λόγω των θυελλωδών ανέμων, απομακρύνετε αντικείμενα από μπαλκόνια και αυλές που μπορεί να παρασυρθούν.

Δρομολόγια πλοίων. Επικοινωνήστε με τα κατά τόπους λιμεναρχεία, καθώς υπάρχει κίνδυνος απαγορευτικού λόγω της στροφής των ανέμων σε δυτικούς.

Ο καιρός σήμερα

Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας και Λευκάδας), τη δυτική και νότια Πελοπόννησο καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους έως και τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση. Τοπικά θυελλώδεις άνεμοι έντασης 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική και τη βορειοανατολική χώρα έως και τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταγίδες κυρίως στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και πρόσκαιρα σε περιοχές της βορειοδυτικής ηπειρωτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο. Αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μόνο στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά έως 8 με 9 μποφόρ, πρόσκαιρα στο ανατολικό Αιγαίο νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση σε όλη τη χώρα, η οποία θα είναι περισσότερο αισθητή στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βορειοδυτικά θα φτάσει τους 09 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 17 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς. Από τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως τις πρωινές ώρες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και στη δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα σε χαμηλότερο υψόμετρο. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και βαθμιαία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 5 με 7 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές έως τις πρωινές ώρες. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και πρόσκαιρα στην Ηπειρο σε χαμηλότερο υψόμετρο. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και στο Ιόνιο 8 και τοπικά στο νότιο Ιόνιο έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 και στα νότια έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, στη νότια Πελοπόννησο πρόσκαιρα τοπικά ισχυρές τις πρωινές ώρες. Xιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, με βαθμιαία βελτίωση μετά το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις είναι πιθανό να σημειωθούν στα ορεινά. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή (9/1)

Στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες, με γρήγορη βελτίωση.

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα στα ηπειρωτικά.`

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια, όπου από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 12 με 14 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Ο καιρός το Σάββατο (10/1)

Στα δυτικά ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μέχρι το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά και τις βραδινές ώρες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα ανατολικά.

Ο καιρός την Κυριακή (11/1)

Στη δυτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως μέχρι το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο από το απόγευμα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια πελάγη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα επικρατήσουν βορείων διευθύνσεων άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Ο καιρός τη Δευτέρα (12/1)

Στα ανατολικά και τα νότια παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με σποραδικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας, του βορειοανατολικού Αιγαίου και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.