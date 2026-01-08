Συναγερμός στη Ροδόπη: Αγνοείται 83χρονος σε περιοχή με πλημμυρισμένο ποτάμι

Αναστάτωση έχει προκληθεί στη Ροδόπη, με έναν 83χρονο άνδρα να αγνοείται σε περιοχή που σημειώνονται πλημμύρες λόγω της κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα, τα νερά του ποταμού Λίσσου έχουν υπερχειλίσει με την ορμή τους να παρασύρει ακόμη και κορμούς δέντρων.

Φωτό: xronos.gr

Σύμφωνα με το xronos.gr, οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο πραγματοποιούνται σε αντίξοες συνθήκες καθώς η στάθμη του ποταμού ανεβαίνει συνεχώς.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Μανώλη Ταπατζά, αναμένεται ομάδα δυτών από την Θεσσαλονίκη που θα επιχειρήσει μέσα στο ποτάμι.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην περιοχή της Βέννας, με πλήθος διασωστών και τη χρήση drone. Πριν λίγη ώρα εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο το τρακτέρ του συμπολίτη μας και συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του ίδιου.