Missing Alert: Εξαφανίστηκαν 13χρονη από τα Πατήσια και 16χρονη από την περιοχή του Ρίου στην Πάτρα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά τις αναφορές για εξαφανίσεις δύο ανήλικων κοριτσιών. Συγκεκριμένα, στις 5/1/2026, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από τη περιοχή των Κάτω Πατησίων, στην Αθήνα, η Ιωάννα – Ελένη Ντ., 13 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 8/1/2026, για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.



Η Ιωάννα – Ελένη Ντ. έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκό γούνινο μπουφάν.

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ – ΕΛΕΝΗΣ ΝΤ., 13 ΕΤΩΝhttps://t.co/sQMDzT8Vvg pic.twitter.com/16LHn1C2Qr — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) January 8, 2026

Επίσης, στις 08/1/2026 στις 07:30 το πρωί εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην περιοχή του Ρίου στην Πάτρα η Λόρα Λ., 16 ετών, γερμανικής καταγωγής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 08/1/2026, για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.



Η Λόρα Λ έχει ύψος 1,60 μ., είναι 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά adidas με λευκές ρίγες και είχε και γκρι σχολική τσάντα.





Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.