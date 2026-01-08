Κρήτη: Κανένα σημάδι ζωής από τον 33χρονο εξαφανισμένο γιατρό - «Χτενίζει» την περιοχή η αστυνομία

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου από τα Χανιά, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου.

Ο νεαρός γιατρός βρισκόταν στα Χανιά όταν μετά από ένα τηλεφώνημα σε οικείο του δεν έδωσε ξανά σημεία ζωής. Η αστυνομία «χτενίζει» την περιοχή προκειμένου να εντοπίσει τυχόν σημάδια που να οδηγήσουν τελικά στον εντοπισμό του.

Παρά τις πολλαπλές μαρτυρίες που είχαν ληφθεί από περίοικους και γνωστούς του, καμία δεν καρποφόρησε με αποτέλεσμα οι έρευνες να πέφτουν συνέχεια στο κενό.

Πάντως, όπως είχε προκύψει από τις αναφορές των οικείων του, ο νεαρός γιατρός φέρεται να αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια ένα προσωπικό ζήτημα, ενώ ακολουθούσε και φαρμακευτική αγωγή, την οποία όμως είχε διακόψει.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όπως αναφέρει το creta24.gr, ο Αλέξης Τσικόπουλος, γιατρός στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, τηλεφωνεί στον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη. Του λέει ότι δεν είναι καλά και του ζητάει να έρθει στο Ηράκλειο. Το τηλέφωνο κλείνει. Είναι η τελευταία φορά που επικοινωνεί με την οικογένειά του. Ο Αλέξης παίρνει το αυτοκίνητο και φεύγει. Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε με βλάβη σε χωριό του Αποκόρωνα. Ο Αλέξης όμως, μέχρι και σήμερα δεν έχει εντοπιστεί. Έχει ήδη συμπληρωθεί ένας μήνας, από τότε που ο 33χρονος έδωσε το τελευταίο σημάδι ζωής και εξαφανίστηκε.

Οι γονείς του αγωνιούν όσο οι έρευνες δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. «Δεν χάνουμε την ελπίδα μας, συνεχίζουμε να ψάχνουμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε. Παραμένω στα Χανιά μέχρι να βρω το παιδί μου. Ο Αλέξης είναι ευαίσθητο παιδί, έξοχος γιατρός και βοηθούσε τους πάντες. Τον ψάχνω παντού και ο κόσμος συμπαραστέκεται στην αγωνία μας και μας βοηθά. Ελπίζω το παιδί μου να είναι ζωντανό». Αυτά ήταν τα λόγια της μητέρας του 33χρονου που παραμένει στην Κρήτη, συνδράμει στις έρευνες των αρχών, με την ελπίδα να βρει ένα σημάδι από το παιδί της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης, αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια ένα προσωπικό ζήτημα, ενώ ακολουθούσε και φαρμακευτική αγωγή, την οποία όμως το τελευταίο διάστημα είχε διακόψει.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση, έχουν εξετάσει όλες τις αναφορές από κατοίκους των Χανίων που ισχυρίζονταν ότι είχαν δει τον αγνοούμενο γιατρό σε διαφορετικές περιοχές, χωρίς όμως αποτέλεσμα για την εύρεση του 33χρονου.

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η οικογένεια απευθύνει σπαρακτική έκκληση σε όποιον έχει δει ή γνωρίζει κάτι περισσότερο για την τύχη του παιδιού τους, να επικοινωνήσει με την Αστυνομία. Υπενθυμίζεται ότι για τον 33χρονο έχει εκδοθεί και σήμα στο silver alert-γραμμή ζωή 10-65.

Στις έρευνες συμμετέχουν εκτός από την αστυνομία, δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια σάρωση πιθανών περιοχών που θα μπορούσε να είχε μεταβεί.