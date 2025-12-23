Εξαφάνιση γιατρού στα Χανιά: Άκαρπες οι έρευνες 17 ημέρες μετά - Πού επικεντρώνονται οι Αρχές

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου τα ίχνη του οποίου έχουν εξαφανιστεί εδώ και 17 ημέρες στην περιοχή των Χανίων.

Μέχρι στιγμής, το μοναδικό στοιχείο που έχει στα χέρια της η αστυνομία είναι ότι το αυτοκίνητό του 33χρονου εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα Χανίων, ακινητοποιημένο λόγω μηχανικής βλάβης. Όλα δείχνουν πως ο 33χρονος βγήκε από το όχημα και συνέχισε με τα πόδια.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη και επικεντρώνονται στα Χανιά, όμως από τον 33χρονο δεν υπάρχει κανένα σημάδι ζωής.

Στις έρευνες συμμετέχουν εκτός από την αστυνομία, δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια σάρωση πιθανών περιοχών που θα μπορούσε να είχε μεταβεί.

Η μητέρα του γιατρού, που βρίσκεται στην Κρήτη και συμμετέχει ενεργά στις έρευνες, ενώ η οικογένεια του απευθύνει έκκληση σε όποιον έχει δει ή γνωρίζει κάτι για τον 33χρονο Αλέξη, να απευθυνθεί στην αστυνομία. Υπενθυμίζεται ότι για τον 33χρονο έχει εκδοθεί και σήμα στο silver alert-γραμμή ζωή 10-65.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο ειδικευόμενος γιατρός του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, πριν από περίπου δύο εβδομάδες, πιο συγκεκριμένα την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη.

Του είπε ότι δεν ήταν καλά και του ζήτησε να κατέβει στην Κρήτη. Πριν καν προλάβει να φτάσει στο νησί, ο 33χρονος είχε ήδη εξαφανιστεί. Από τότε δεν έχει επικοινωνήσει ξανά με κανέναν, σύμφωνα με το creta24.gr.

Ποινή φυλάκισης σε ψευτοεπιστήμονα

Υπενθυμίζεται ότι, την περασμένη εβδομάδα, ο 54χρονος Χανιώτης ερευνητής που πλησίασε μέλη της οικογένειας ισχυριζόμενος ότι μπορεί να εντοπίσει τον αγνοούμενο μέσω κβαντικής μελέτης καταδικάστηκε σε 2,5 χρόνια φυλάκιση για απάτη.

Στο δικαστήριο κατέθεσε η μητέρα του αγνοούμενου 33χρονου γιατρού η οποία εξήγησε ότι τον 54χρονο τον σύστησε στην οικογένεια η πρόεδρος της εταιρείας Αλτσχάιμερ και της «Γραμμής Ζωής». Εκτός από τις συστάσεις όμως φαινόταν και πειστικός ο ίδιος.

Ο 54χρονος δικάστηκε ερήμην αφού ζήτησε αναβολή λόγω ασθένειας, αίτημα το οποίο απορρίφθηκε από το Δικαστήριο. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 30 μηνών και χρηματικό πρόστιμο 2000 ευρώ ενώ έδωσε αναστέλλουσα ισχύ στην έφεση ενόψει του λευκού ποινικού μητρώου του 54χρονου.