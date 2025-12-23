Θρίλερ στην Κρήτη με τον αγνοούμενο γιατρό - Εξετάζεται νέα μαρτυρία

Η υπόθεση του αγνοούμενου 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στην Κρήτη συνεχίζει να συγκλονίζει, καθώς τα ίχνη του παραμένουν άφαντα για 17 ημέρες. Ωστόσο, μια νέα μαρτυρία αναζωπυρώνει τις ελπίδες για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με μια υπάλληλο σούπερ μάρκετ στα Χανιά, ο Αλέξης Τσικόπουλος φέρεται να τον είδε να ψωνίζει στο κατάστημα λίγο μετά τις 19 - 20 Δεκεμβρίου. Η καταγγελία αυτή έρχεται μετά από ημέρες αβεβαιότητας και αναζήτησης, δίνοντας μια νέα τροπή στην υπόθεση.

Ο πατέρας του γιατρού, μιλώντας στο Mega, ανέφερε: «Πήγε η Ελένη (μητέρα) να δει κάτι βίντεο. Τον είχαν δει στα Χανιά, στον Βασιλόπουλο, λέει και πήγε να ελέγξει τώρα, αλλά δεν νομίζω. Είπε ότι αυτή ήταν σίγουρη στον Βασιλόπουλο, αλλά… Τώρα πήραμε το υλικό από τις κάμερες και θα δούμε». Ο πατέρας του Αλέξη Τσικόπουλου πρόσθεσε ότι η οικογένεια ελπίζει να πάρει σαφή στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας του σούπερ μάρκετ, ενώ η μητέρα του βρίσκεται ήδη στο κατάστημα για να επιβεβαιώσει την παρουσία του γιου της.

Συνεχίζονται εντατικά οι έρευνες

Αναφορικά με τις έρευνες, η αστυνομία συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τον εντοπισμό του 33χρονου, καθώς η εξαφάνισή του είναι πλέον στην 17η ημέρα. Οι Αρχές έχουν επικεντρωθεί στην περιοχή των Χανίων, χωρίς ωστόσο να έχουν εντοπίσει κανένα ίχνος ζωής.

Στις έρευνες συμμετέχουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, ενώ χρησιμοποιούνται και drone για την εναέρια παρακολούθηση περιοχών που θα μπορούσε να έχει μεταβεί ο γιατρός.

Η αγωνία για την τύχη του Αλέξη Τσικόπουλου παραμένει αμείωτη, με την οικογένεια και τις Αρχές να ελπίζουν ότι το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες θα ρίξει φως στην υπόθεση και θα οδηγήσει στην πολυπόθητη λύση.