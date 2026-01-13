Κλιμάκιο εθελοντών φτάνει στην Κρήτη για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού- 38 μέρες χωρίς ίχνη του

Κανένα σημάδι ζωής δεν έχει δώσει για 38 ημέρες ο 33χρονος γιατρός, Αλέξης Τσικόπουλος, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, σε περιοχή των Χανίων.

Παρά τις συνεχόμενες προσπάθειες αρχών, διασωστών, εθελοντών και της οικογένειας του αγαπητού γιατρού δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του 33χρονου με τις ελπίδες να έχουν σβήσει.

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσον patris, την Τετάρτη κλιμάκιο εθελοντών από τη Θεσσαλονίκη φτάνει στην Κρήτη με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, 3 Drone, θερμικές και υποβρύχιες κάμερες, καθώς επίσης και 3 ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους από την ομάδα της Kyon Osfrisis.

Η εθελοντική διασωστική ομάδα Ο.Φ.Κ.Α.Θ. σε συνεργασία με την Γραμμή Ζωής Silver Alert Hellas, ανέλαβαν την υπόθεση του κ. Αλέξιου Τσικόπουλου κατόπιν εντολής της οικογένειας.

Μαζί τους θα είναι και η Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης Δωδεκανήσου διαθέτοντας τους Θηροφύλακες και κυνηγούς, που γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή.

Στην ανακοίνωση τους μεταξύ άλλων αναφέρουν: «Όλοι μαζί και σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας Χανίων και το Α.Τ. Αποκορώνου θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα τέλος στην αγωνία της οικογένειας, σε αυτήν την εξαφάνιση που κλείνει σήμερα 38 ημέρες!!!!

Καλούμε τους κάτοικους τις περιοχής που είδαν ή γνωρίζουν ή θυμηθούν οτιδήποτε, να συνεργαστούν μαζί μας ( με απόλυτη εχεμύθεια ) και να καλέσουν στο 6936806227 κινητό του Ο.Φ.Κ.Α.Θ. η στο 10-65 η στο 100.»

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο Αλέξης Τσικόπουλος, γιατρός στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, τηλεφωνεί στον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη. Του λέει ότι δεν είναι καλά και του ζητάει να έρθει στο Ηράκλειο. Το τηλέφωνο κλείνει. Είναι η τελευταία φορά που επικοινωνεί με την οικογένειά του. Ο Αλέξης παίρνει το αυτοκίνητο και φεύγει. Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε με βλάβη σε χωριό του Αποκόρωνα. Ο Αλέξης όμως, μέχρι και σήμερα δεν έχει εντοπιστεί. Έχει ήδη συμπληρωθεί ένας μήνας, από τότε που ο 33χρονος έδωσε το τελευταίο σημάδι ζωής και εξαφανίστηκε.

Οι γονείς του αγωνιούν όσο οι έρευνες δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. «Δεν χάνουμε την ελπίδα μας, συνεχίζουμε να ψάχνουμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε. Παραμένω στα Χανιά μέχρι να βρω το παιδί μου. Ο Αλέξης είναι ευαίσθητο παιδί, έξοχος γιατρός και βοηθούσε τους πάντες. Τον ψάχνω παντού και ο κόσμος συμπαραστέκεται στην αγωνία μας και μας βοηθά. Ελπίζω το παιδί μου να είναι ζωντανό». Αυτά ήταν τα λόγια της μητέρας του 33χρονου που παραμένει στην Κρήτη, συνδράμει στις έρευνες των αρχών, με την ελπίδα να βρει ένα σημάδι από το παιδί της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης, αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια ένα προσωπικό ζήτημα, ενώ ακολουθούσε και φαρμακευτική αγωγή, την οποία όμως το τελευταίο διάστημα είχε διακόψει.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση, έχουν εξετάσει όλες τις αναφορές από κατοίκους των Χανίων που ισχυρίζονταν ότι είχαν δει τον αγνοούμενο γιατρό σε διαφορετικές περιοχές, χωρίς όμως αποτέλεσμα για την εύρεση του 33χρονου.