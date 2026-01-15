Χανιά: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό - Ξεκίνησαν έρευνες της ΕΛΑΣ με drones, σκυλιά και κάμερες

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (15/1) συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου 2025 στην περιοχή Φρέ Αποκορώνου, στα Χανιά.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του cretalive.gr, στην επιχείρηση συμμετέχουν εθελοντές του Ομίλου Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού με drones, εκπαιδευμένα σκυλιά, υποβρύχιες και θερμικές κάμερες, σε συνεργασία με την Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης.

Παράλληλα, στις έρευνες συνδράμουν άνδρες της Ασφάλειας Χανίων, του ΑΤ Αποκορώνου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και πολλοί εθελοντές, σε μια προσπάθεια να δοθεί απάντηση στην εξαφάνιση που σήμερα συμπληρώνει 37 ημέρες.

Intime

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος γιατρός είχε εξαφανιστεί και στο παρελθόν άλλες δύο φορές. Την ημέρα της εξαφάνισής του είχε επικοινωνήσει με τον πατέρα του, λέγοντάς του ότι δεν ήταν καλά ψυχολογικά και ζητώντας του να μεταβεί από τη Θεσσαλονίκη για να συναντηθούν.

Intime

Ο πατέρας του, Γιώργος Τσικόπουλος, επιβιβάστηκε στο πρώτο διαθέσιμο αεροπλάνο, αφού προηγουμένως συμβούλευσε τον γιο του να κάνει μια βόλτα προς τα Χανιά ή το Ρέθυμνο. Ο 33χρονος φαίνεται πως ακολούθησε αυτή την κατεύθυνση και εντοπίστηκε για τελευταία φορά με το αυτοκίνητό του στο Φρέ Αποκορώνου.

Από εκείνο το σημείο και μετά, τα ίχνη του χάθηκαν, με τις Αρχές και τους εθελοντές να συνεχίζουν τις έρευνες με κάθε διαθέσιμο μέσο.