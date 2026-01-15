Λειψυδρία - Ηράκλειο: Οι υδροδοτικές ανάγκες και οι προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος

Οι προτάσεις της Δημοτικής Αρχής για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας στο Ηράκλειο βρέθηκαν στο επίκεντρο συναντήσεων εργασίας που πραγματοποίησε στην Αθήνα ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ Γιώργο Βουρεξάκη και τον Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης Μανώλη Κοσμαδάκη, με τους Γενικούς Γραμματείς Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων Πέτρο Βαρελίδη και Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη.

Διαβάστε για το μεγάλο πρόβλημα του Ηρακλείου με το νερό.