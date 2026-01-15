Λειψυδρία - Ηράκλειο: Οι υδροδοτικές ανάγκες και οι προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος
Το Ηράκλειο το 2022 κάλυπτε σχεδόν το 50% των αναγκών του από τον Αποσελέμη, το 2025 κάλυψε μόλις κάτι περισσότερο από το 10%.
Οι προτάσεις της Δημοτικής Αρχής για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας στο Ηράκλειο βρέθηκαν στο επίκεντρο συναντήσεων εργασίας που πραγματοποίησε στην Αθήνα ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ Γιώργο Βουρεξάκη και τον Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης Μανώλη Κοσμαδάκη, με τους Γενικούς Γραμματείς Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων Πέτρο Βαρελίδη και Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη.
